В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение
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Кузбассовцев предупреждают о неблагоприятной погоде в среду, 31 мая.
На регион обрушатся дожди, грозы и град. Западный ветер усилится до 18−23 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.
Температура воздуха составит 17…22 градуса выше ноля.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о подробном прогнозе в первые дни лета.
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