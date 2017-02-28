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Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня 15:21
1369
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kmv.gorodskoitelegraf.ru

Кузбассовцев предупреждают о неблагоприятной погоде в среду, 31 мая.

На регион обрушатся дожди, грозы и град. Западный ветер усилится до 18−23 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Температура воздуха составит 17…22 градуса выше ноля.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о подробном прогнозе в первые дни лета.

Комментарии 3
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Ветер перемен...
6 0
8-( Хотя дождик, это хорошо.
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Ветер перемен...
2 0
8-( Хотя дождик, это хорошо.
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а в Москве
3 2
Ураган сорвал крышу на Сенатском дворце кремля вМоскве.
ЗНАМЕНИЕ.. УРАГАН В МОСКВЕ СМЕТАЛ ДЕРЕВЬЯ И ЗАБЛОКИРОВАЛ ВЫЕЗД ИЗ РЕЗИДЕНЦИИ МЕДВЕДЕВА Сорвало крышу у всей росии целиком. А на дворце крышу делали сами росияне, если бы "заробитчаны" то она б продержалась тысячу лет, не меньше....
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