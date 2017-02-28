Кузбассовцев предупреждают о неблагоприятной погоде в среду, 31 мая.

На регион обрушатся дожди, грозы и град. Западный ветер усилится до 18−23 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Температура воздуха составит 17…22 градуса выше ноля.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о подробном прогнозе в первые дни лета.