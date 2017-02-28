Маленьких новокузнечан зовут познакомиться поближе со спецтехникой — машинами «скорой помощи», пожарной машиной, лимузином и так далее.

3 июня в Новокузнецке в 4-й раз пройдёт праздник «Потрогай грузовик». В распоряжении ребят будет более 20 машин. Детям разрешат посидеть за рулём, сфотографироваться в униформе и так далее. На праздник завезут пожарную машину, школьный автобус, машину «скорой помощи», бетономешалку, лимузин, хлебовоз, экскаватор и другую технику.

Помимо этого, ребят развлекут роботы, ростовые куклы и ведущие научного шоу.

«Но и это ещё не всё — малышей и их родителей ждет творческая площадка с мастер-классами и чтением книг в автобусе, пройдут спортивные соревнования, ребята научатся лепить на гончарном круге и сфотографируются в автомобилях и в фотозоне «Я — пожарный». Самых бесстрашных и ловких ждёт пожарная эстафета: соревнования, в ходе которых дети узнают правила тушения пожара, научатся пользоваться огнетушителем, примерят элементы одежды пожарного, а также вместе с родителями посоревнуются в скорости", — рассказала организатор Людмила Соловьёва.

А на площадке ГИБДД ребятишек научат правилам дорожного движения инспекторы. Также с гостями сыграют в футбол спортсмены. Праздничную атмосферу обеспечат ведущий, диджей, танцоры, акробаты и вокалисты. А в конце мероприятия пройдёт детская дискотека

В этом году праздник состоится на площадке у ТРЦ «Планета». Время проведения — с 12.00 до 15.30. Вход бесплатный.