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Дети в Новокузнецке потрогают спецтехнику на большом празднике

Сегодня 15:54
481
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Пожарная часть №11

Маленьких новокузнечан зовут познакомиться поближе со спецтехникой — машинами «скорой помощи», пожарной машиной, лимузином и так далее.

3 июня в Новокузнецке в 4-й раз пройдёт праздник «Потрогай грузовик». В распоряжении ребят будет более 20 машин. Детям разрешат посидеть за рулём, сфотографироваться в униформе и так далее. На праздник завезут пожарную машину, школьный автобус, машину «скорой помощи», бетономешалку, лимузин, хлебовоз, экскаватор и другую технику.

Помимо этого, ребят развлекут роботы, ростовые куклы и ведущие научного шоу.

«Но и это ещё не всё — малышей и их родителей ждет творческая площадка с мастер-классами и чтением книг в автобусе, пройдут спортивные соревнования, ребята научатся лепить на гончарном круге и сфотографируются в автомобилях и в фотозоне «Я — пожарный».

Самых бесстрашных и ловких ждёт пожарная эстафета: соревнования, в ходе которых дети узнают правила тушения пожара, научатся пользоваться огнетушителем, примерят элементы одежды пожарного, а также вместе с родителями посоревнуются в скорости", — рассказала организатор Людмила Соловьёва.

А на площадке ГИБДД ребятишек научат правилам дорожного движения инспекторы. Также с гостями сыграют в футбол спортсмены. Праздничную атмосферу обеспечат ведущий, диджей, танцоры, акробаты и вокалисты. А в конце мероприятия пройдёт детская дискотека

В этом году праздник состоится на площадке у ТРЦ «Планета». Время проведения — с 12.00 до 15.30. Вход бесплатный.

Комментарии 5
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бревно Ленина
7 0
А кто будет декламировать Шекспира, тот заодно совершит экскурсию в отделение полиции.
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1
8 0
Был на предыдущей выставке спец техники весной. Сыну очень понравилось, да и мне тоже.
Но в этот раз загород. Дачный сезон в разгаре.
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Джедай
2 6
Чем бы вата не тешилась, лишь бы 12-го числа не пришла на митинг.
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Екарный Бабай
0 0

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а
1 0
Был на предыдущей выставке спец техники весной. Сыну очень понравилось, да и мне тоже.
Но в этот раз загород. Дачный сезон в разгаре.
И как вы после этого можете спокойно спать, не обучив ребенка правилам тушения пожара, пользоваться огнетушителем, не примерив элементы одежды пожарного?
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