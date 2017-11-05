Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стала бывшая директор школы искусств в Калтане. Женщина устроила на работу в учреждение пятерых своих родственников и знакомых. Правда, только на бумаге.

Фактически данные люди в школе не работали, однако ежемесячно им начислялась заработная плата, которую вместо них получала обвиняемая. Денежные средства поступали на имевшиеся в её распоряжении банковские карты. По такой схеме в течение пяти лет фигурантка похитила около 2 000 000 рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

На имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 1,5 миллиона рублей — для возмещения причинённого ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.