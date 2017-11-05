Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стала бывшая директор школы искусств в Калтане. Женщина устроила на работу в учреждение пятерых своих родственников и знакомых. Правда, только на бумаге.
Фактически данные люди в школе не работали, однако ежемесячно им начислялась заработная плата, которую вместо них получала обвиняемая. Денежные средства поступали на имевшиеся в её распоряжении банковские карты. По такой схеме в течение пяти лет фигурантка похитила около 2 000 000 рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
На имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 1,5 миллиона рублей — для возмещения причинённого ущерба.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
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33333/5родственников=6667рублей в месяц на одного родственника.
youtube. com/watch?v=sM8_EvVD4iw
youtube. com/watch?v=sM8_EvVD4iw
Каждый мало-мальский административный ресурс КРАДЕТ. Одних ловят, как ту деректоршу школы, многие проскакивают. Это если начинать с самых низов. Затем идут казеки и выше и выше и выше. А там и до Васильевой с Захарченко недалеко.
Вы разве не видите, что никакой прозрачности НИЧЕГО? Тендеры? Я вас умоляю. Кто с этим сталкивался, знают, что чем больше откат, тем больше вероятность твоей победы в тендере.
Особенно, если учесть, что у всех руководителей на детей-родню заведено куча фирм, стоит ли удивляться, кто побеждает в тендере?
Так что, систему надо "ломать" и перестраивать.
Европа с Америкой нам не пример. Там вся система отстраивалась веками. А мы, со своей революцией, откатились в область феодализма
Каждый мало-мальский административный ресурс КРАДЕТ. Одних ловят, как ту деректоршу школы, многие проскакивают. Это если начинать с самых низов. Затем идут казеки и выше и выше и выше. А там и до Васильевой с Захарченко недалеко.
Вы разве не видите, что никакой прозрачности НИЧЕГО? Тендеры? Я вас умоляю. Кто с этим сталкивался, знают, что чем больше откат, тем больше вероятность твоей победы в тендере.
Особенно, если учесть, что у всех руководителей на детей-родню заведено куча фирм, стоит ли удивляться, кто побеждает в тендере?
Так что, систему надо "ломать" и перестраивать.
Европа с Америкой нам не пример. Там вся система отстраивалась веками. А мы, со своей революцией, откатились в область феодализма