Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

В Кузбассе экс-директор школы заработала 2 миллиона рублей на «мёртвых душах»

Сегодня 16:13
1357
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yamalpro.ru

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стала бывшая директор школы искусств в Калтане. Женщина устроила на работу в учреждение пятерых своих родственников и знакомых. Правда, только на бумаге.

Фактически данные люди в школе не работали, однако ежемесячно им начислялась заработная плата, которую вместо них получала обвиняемая. Денежные средства поступали на имевшиеся в её распоряжении банковские карты. По такой схеме в течение пяти лет фигурантка похитила около 2 000 000 рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

На имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 1,5 миллиона рублей — для возмещения причинённого ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
1
8 0
2000000 рублей /60месяцев=33333рублей в месяц
33333/5родственников=6667рублей в месяц на одного родственника.
ответить
аватар
Миша
9 8
Разве мошенничество теперь означает работу, труд? Что такое труд, и что такое работа? Результат информационной войны по расколу сознания и внедрению шизофрении? Ведь уже многие не различают разницу между преступлением и трудом, считают что бизнес работает, хотя по сути он чистое мошенничество.
ответить
аватар
20!8
11 7
Это копейки, смотрим последнее видео Навального Алексея и ФБК про махинации Усманова, это ШОК какие там махинации
youtube. com/watch?v=sM8_EvVD4iw
ответить
аватар
.!.2018.!.
5 9
Это копейки, смотрим последнее видео Навального Алексея и ФБК про махинации Усманова, это ШОК какие там махинации
youtube. com/watch?v=sM8_EvVD4iw
как вы достали со своим Овальным, других площадок для вбросов нет?
ответить
аватар
5.11.17
0 1
Дело не в Навальном или другом конкретно персонаже, а в самих фактах о так называемых гос служащих и их миллиардерским имуществом.
ответить
аватар
Имя есть
2 0
Я скажу больше. Дело не в персоналиях, дело в СИСТЕМЕ.
Каждый мало-мальский административный ресурс КРАДЕТ. Одних ловят, как ту деректоршу школы, многие проскакивают. Это если начинать с самых низов. Затем идут казеки и выше и выше и выше. А там и до Васильевой с Захарченко недалеко.
Вы разве не видите, что никакой прозрачности НИЧЕГО? Тендеры? Я вас умоляю. Кто с этим сталкивался, знают, что чем больше откат, тем больше вероятность твоей победы в тендере.
Особенно, если учесть, что у всех руководителей на детей-родню заведено куча фирм, стоит ли удивляться, кто побеждает в тендере?
Так что, систему надо "ломать" и перестраивать.
Европа с Америкой нам не пример. Там вся система отстраивалась веками. А мы, со своей революцией, откатились в область феодализма
ответить
аватар
Имя есть
1 1
Я скажу больше. Дело не в персоналиях, дело в СИСТЕМЕ.
Каждый мало-мальский административный ресурс КРАДЕТ. Одних ловят, как ту деректоршу школы, многие проскакивают. Это если начинать с самых низов. Затем идут казеки и выше и выше и выше. А там и до Васильевой с Захарченко недалеко.
Вы разве не видите, что никакой прозрачности НИЧЕГО? Тендеры? Я вас умоляю. Кто с этим сталкивался, знают, что чем больше откат, тем больше вероятность твоей победы в тендере.
Особенно, если учесть, что у всех руководителей на детей-родню заведено куча фирм, стоит ли удивляться, кто побеждает в тендере?
Так что, систему надо "ломать" и перестраивать.
Европа с Америкой нам не пример. Там вся система отстраивалась веками. А мы, со своей революцией, откатились в область феодализма
Вдобавок. Покуда не поменяют систему, хоть трижды навальный, хоть вася пупкин, ничего не изменится для нас, рядовых граждан. НО! Покуда нет такого человека в стране, независимого от крупного бизнеса, чтоб что-то изменить. Увы, но это ФАКТ
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ