В Новокузнецке уже на протяжении нескольких лет недвижимость заметно проигрывает в цене перед кемеровской.
По данным портала «Актуальная статистика», цена квадратного метра в однокомнатной квартире в Новокузнецке составляет 33 тысячи рублей, в Кемерове — 45 тысяч рублей. А вот средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах в Новокузнецке равна чуть более 33,1 тысячи рублей против 42 тысяч в Кемерове.
Если рассматривать динамику стоимости квартир в Кемерово на вторичном рынке, то с мая 2016 года цены упали с 47 тысяч рублей до 42,5 тысячи рублей. В Новокузнецке за год стоимость квартир также показывает спад с 33,4 тысяч рублей до 30,8 тысяч рублей.
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____ Свои 60 квадратов помножить на 331 000 рублей!!1 Да я просто олигарх! Дороже только в Лондоне))))))))
____ Свои 60 квадратов помножить на 331 000 рублей!!1 Да я просто олигарх! Дороже только в Лондоне))))))))