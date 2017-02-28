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Стоимость жилья: Новокузнецк vs Кемерово

Сегодня 16:26
649
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
panoramio.com

В Новокузнецке уже на протяжении нескольких лет недвижимость заметно проигрывает в цене перед кемеровской.

По данным портала «Актуальная статистика», цена квадратного метра в однокомнатной квартире в Новокузнецке составляет 33 тысячи рублей, в Кемерове — 45 тысяч рублей. А вот средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах в Новокузнецке равна чуть более 33,1 тысячи рублей против 42 тысяч в Кемерове.

Если рассматривать динамику стоимости квартир в Кемерово на вторичном рынке, то с мая 2016 года цены упали с 47 тысяч рублей до 42,5 тысячи рублей. В Новокузнецке за год стоимость квартир также показывает спад с 33,4 тысяч рублей до 30,8 тысяч рублей.

Комментарии 4
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1
6 0
А вот средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах в Новокузнецке равна чуть более 331 тысячи рублей против 42 тысяч в Кемерове.

____ Свои 60 квадратов помножить на 331 000 рублей!!1 Да я просто олигарх! Дороже только в Лондоне))))))))
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Чо
2 0
А вот средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах в Новокузнецке равна чуть более 331 тысячи рублей против 42 тысяч в Кемерове.

____ Свои 60 квадратов помножить на 331 000 рублей!!1 Да я просто олигарх! Дороже только в Лондоне))))))))
Красава!
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женя
3 0
Бред, в щегловке рынка недвижимости просто нету,частный инвестор туда не идёт ,население неплатежеспособное
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?
1 0
Бред, в щегловке рынка недвижимости просто нету,частный инвестор туда не идёт ,население неплатежеспособное
А кому тогда СДС строит целый квартал? На что они рассчитывают?
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