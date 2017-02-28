В Новокузнецке уже на протяжении нескольких лет недвижимость заметно проигрывает в цене перед кемеровской.

По данным портала «Актуальная статистика», цена квадратного метра в однокомнатной квартире в Новокузнецке составляет 33 тысячи рублей, в Кемерове — 45 тысяч рублей. А вот средняя стоимость «квадрата» в трехкомнатных квартирах в Новокузнецке равна чуть более 33,1 тысячи рублей против 42 тысяч в Кемерове.

Если рассматривать динамику стоимости квартир в Кемерово на вторичном рынке, то с мая 2016 года цены упали с 47 тысяч рублей до 42,5 тысячи рублей. В Новокузнецке за год стоимость квартир также показывает спад с 33,4 тысяч рублей до 30,8 тысяч рублей.