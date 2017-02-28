ВашГород.ру узнал, почём у нас в городе прокат взрослого и детского велосипеда.

По информации 2gis, в городе четыре точки проката — «Большой праздник» на Площади торжеств в Центральном районе, «Старт» в Саду Металлургов, «Прокат всего-42» на Транспортной и «Патриот» на Косыгина.

Чтобы получить велосипед, во всех точках надо оформить договор и оставить залог — документ или фиксированную денежную сумму. Цена за час почти везде одинаковая.

При этом в «Большом празднике» 150 рублей нужно отдать лишь за первый час, дальше стоимость — 100 рублей за 60 минут.

В «Старте» за детский велосипед просят всего 100 рублей в час. А в центре «Прокат всего-42» выгодно заказать прокат на 3 часа — тогда он будет стоить 400 рублей.

Взять в прокат «велик» на день в «Большом празднике» обойдётся в 400 рублей, в «Старте» — 400 рублей за взрослый и 300 рублей за детский. В точке «Прокат всего-42» велосипед дают только на сутки — за 600 рублей. В «Патриоте», как правило, предлагают только часовой прокат.

Для удобства читателей мы узнали график работы центров.

«Патриот» работает в пятницу, субботу и воскресенье, с 12.00 до 20.00

Напоминаем, на 1 июня обещают тёплую погоду, так что велопрогулка с ребёнком станет отличным вариантом праздника.

Желаем читателям отличных велопрогулок!