ВашГород.ру узнал, почём у нас в городе прокат взрослого и детского велосипеда.
По информации 2gis, в городе четыре точки проката — «Большой праздник» на Площади торжеств в Центральном районе, «Старт» в Саду Металлургов, «Прокат всего-42» на Транспортной и «Патриот» на Косыгина.
Чтобы получить велосипед, во всех точках надо оформить договор и оставить залог — документ или фиксированную денежную сумму. Цена за час почти везде одинаковая.
При этом в «Большом празднике» 150 рублей нужно отдать лишь за первый час, дальше стоимость — 100 рублей за 60 минут.
В «Старте» за детский велосипед просят всего 100 рублей в час. А в центре «Прокат всего-42» выгодно заказать прокат на 3 часа — тогда он будет стоить 400 рублей.
Взять в прокат «велик» на день в «Большом празднике» обойдётся в 400 рублей, в «Старте» — 400 рублей за взрослый и 300 рублей за детский. В точке «Прокат всего-42» велосипед дают только на сутки — за 600 рублей. В «Патриоте», как правило, предлагают только часовой прокат.
Для удобства читателей мы узнали график работы центров.
«Патриот» работает в пятницу, субботу и воскресенье, с 12.00 до 20.00
Напоминаем, на 1 июня обещают тёплую погоду, так что велопрогулка с ребёнком станет отличным вариантом праздника.
Желаем читателям отличных велопрогулок!
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
И, кстати, вообще на велике катался хоть раз - такую фигню пишешь?
Лисапед - мой друган ! ! !
Пестую его, лелею !