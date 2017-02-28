Для кемеровчан 3 и 4 июня организуют дополнительные маршруты пассажирского транспорта по направлению к кладбищам города.

Транспорт будет работать по расписанию субботнего и воскресного дня с 9:00 до 18:00, а в жилых районах Кедровка, Промышлённовский, Ягуновский, Пионер — до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии

Кладбища № 2, 3, 4, 5 в п. «Южный»:

автобусный маршрут № 17: АТП-3 — п. Казачий — кладбище № 2 — кладбище № 5 ( по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях);

по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях); таксомоторный маршрут № 17т: АТП-3 — п. Казачий — Кладбище № 2 ( по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях);

по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях); таксомоторный маршрут № 66т: ОАО «Химпром» — ост. «Откормсовхоз» — кладбище № 2 ( по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях);

по ул. 4-я Цветочная в прямом и обратном направлениях); автобусный маршрут № 70: остановка «Швейная фабрика», пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул.1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 — в прямом направлении; ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая — в обратном направлении;

таксомоторный маршрут № 70А: остановка «Швейная фабрика», пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул.1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 5 — в прямом направлении; ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая — в обратном направлении;

таксомоторный маршрут № 80т: д.п. «Комсомольский» — кладбище № 1 — кладбище № 2 будет двигаться по следующей схеме: пр. Комсомольский, пр. Химиков, пр. Ленинградский, пр. Ленина, ул. Соборная, ул. Бийская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно в зависимости от пассажиропотока будут продлеваться таксомоторные маршруты:

№ 3т: д.п. «Ленинградский» — 1-я Линия — кладбище № 2;

№ 9т: д.п. «Шалготарьян» — 1-я Линия — кладбище № 2;

№ 35т д.п. «Шалготарьян» — 1-я Линия — кладбище № 2.

Эти маршрутки будут двигаться от ул. Радищева, по ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях.

С 9:00 до 18:00 таксомоторные маршруты № 9т, 35 т будут работать без заезда на остановку «Детский сад» в связи с продлением их маршрута.

Кладбище № 1 в п. «Южный»:

автобусный маршрут № 10: ОАО «Химпром» — ост. «Геологоразведка»;

автобусный маршрут № 80: д.п. «Ленинградский» — ост. «Детский сад»;

автобусный маршрут № 72: кладбище № 1 — кладбище № 2 — кладбище № 5;

таксомоторный маршрут № 80т: д.п. «Комсомольский» — кладбище № 1 — кладбище № 2.

Солонечное кладбище:

автобусный маршрут № 71: территориальное управление Рудничного района — Солонечное кладбище;

Кладбища «Кировское-2», «Кировское-3»:

автобусный маршрут № 73: ДК им. 50-летия Октября, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбища Кировского района;

таксомоторный маршрут № 73т: ДК им. 50-летия Октября — кладбища Кировского района.

Кладбище в ж.р. Кедровка, Промышлённовский:

автобусный маршрут № 179э: железнодорожный вокзал — ж.р. Кедровка, Промышлённовский;

автобусный маршрут № 194: пос. Промышлённовский — пос. Кедровка;

автобусный маршрут № 197э: ост. «Площадь Волкова» — остановка «ул. Рабочая»;

автобусный маршрут № 279э «д.п. Ленинградский — ост. ул. Рабочая».

Дополнительный маршрут № 74 с 9:00 до 16:00 будет двигаться по направлению: школа № 70 — кладбище пос. Кедровка.

Кладбище в ж.р.Ягуновский, Пионер: