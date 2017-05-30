В первый месяц лета в России вступит в силу ряд новых законов.

Как они изменят жизнь россиян, рассказала «Российская газета».

Россияне получат новые платёжки

С июня в коммунальной отрасли произойдут изменения. Тарифы по оплате услуг ЖКХ будут рассчитываться по новым нормативам.

Это касается расчётов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Новая система обяжет оплачивать превышение нормативов не жильцов, а управляющие компании. Но сами платёжки граждане получат только 1 июля. По словам экспертов, новые платёжки должны решить проблему «непрозрачных» квитанций.

Иностранцам запретят «бомбить» в России

С 1 июня в России запретят работать водителем с иностранными водительскими правами. Для получения российских прав водители-иностранцы должны в обязательном порядке пройти три экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения).

Послать письмо и бандероль по почте станет дороже

С 3 июня «Почта России» устанавливает новые тарифы на письма и посылки. Пересылка простой почтовой карточки обойдется в 16 рублей, заказной почтовой карточки — 33 рубля. Простое письмо весом до 20 граммов будет стоить 22 рубля, заказное письмо весом до 20 граммов — 41 рубль.

Все тарифы на услуги общедоступной почтовой связи можно посмотреть на сайте «Почты России».

Налоговые декларации поменяют форму

С 13 июня в России будут утверждены новые формы налоговой декларации и расчёта по авансовому платежу по налогу на имущество организаций.

Новшество существенно не отразится на деятельности компаний, поскольку затрагивает, по сути, лишь порядок предоставления необходимых сведений для последующего расчёта налогов.

ЦБ разделит банки

Банк России решил усовершенствовать регулирование банковского сектора. С первого июня лицензии кредитных организаций разделят на базовые и универсальные.

Основной критерий разделения — требования по минимальному размеру капитала. Для банков с базовой лицензией он должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Для банков с универсальной лицензией — не менее одного миллиарда. После преодоления порога в один миллиард рублей банк может подать ходатайство о пересмотре лицензии.

Банки с базовой лицензией получат упрощённое регулирование, но не смогут проводить ряд операций. Кредитные организации с таким типом лицензии будут ограничены в операциях с иностранными клиентами и не смогут открывать за рубежом свои филиалы или «дочки».