В Новокузнецке завершили первый этап гидравлических испытаний, но горячую воду получили не все.

Напомним, вчера жителям части Центрального и Куйбышевского, а также Новоильинского и Заводского районов вернули горячую воду. Однако более 150 жилых домов и 20 объектов соцкультбыта до сих пор не получили блага цивилизации, пишет SU.

«Согласно установленного графика МТСК выполнила все необходимые работы и завершила гидравлические испытания в срок с 15 по 28 мая. Прямые потребители МТСК получают горячее водоснабжение, отсутствие ГВС у потребителей однозначно происходит не по нашей вине. У нас всё продумано и идёт в штатном режиме, ограничений горячего водоснабжения нет», — рассказал изданию главный инженер Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в Сибирскую генерирующую компанию) Константин Дьячков.

Вчера в УК города поступила телефонограмма. В ней сообщили, что несколько кварталов останутся без горячей воды до 5 июня из-за аварии на сетях «Сибирской сбытовой компании».

По поводу отсутствия горячей воды жильцы могут обращаться в свои УК или по телефонам «горячих линий». В Центральном районе это 32−22−64, Кузнецком — 32−14−13, Заводском — 32−05−08, Новоильинском — 32−06−26, Орджоникидзевском- 32−04−66. Также можно позвонить в Комитет ЖКХ — 71−87−96.