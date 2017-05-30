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Названы самые угоняемые автомобили в России

Сегодня 19:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ndn.info

Страховщики назвали самые привлекательные для угонщиков машины.

Рейтинг составлен по итогам первого квартала 2017 года. Его возглавил «Хёндай Солярис», пишет «Российская газета» с ссылкой на РИА Новости.

Эксперты связывают большой риск угона этой иномарки с тем, что такие машины чаще всего идут на автозапчасти.

В «чёрный список» также вошли «Тойота Ленд Крузер», «Ленд Ровер Дискавери», «Лексус LX», «Киа Рио», «Форд Фокус», «Ауди Кью5», Q5, «БМВ Икс5».

По словам страховщиков, автомобили премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а машины массового сегмента «уходят на разборки».

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