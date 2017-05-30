Страховщики назвали самые привлекательные для угонщиков машины.
Рейтинг составлен по итогам первого квартала 2017 года. Его возглавил «Хёндай Солярис», пишет «Российская газета» с ссылкой на РИА Новости.
Эксперты связывают большой риск угона этой иномарки с тем, что такие машины чаще всего идут на автозапчасти.
В «чёрный список» также вошли «Тойота Ленд Крузер», «Ленд Ровер Дискавери», «Лексус LX», «Киа Рио», «Форд Фокус», «Ауди Кью5», Q5, «БМВ Икс5».
По словам страховщиков, автомобили премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а машины массового сегмента «уходят на разборки».
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