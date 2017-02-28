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Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Пропавшую в Кузбассе молодую женщину нашли

Сегодня 07:30
1843
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

О её местонахождении ничего не было известно почти месяц.

Виктория Чеканова из Междуреченска найдена. Она жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, 32-летняя женщина пропала 3 мая.

При каких обстоятельствах найдена жительница Междуреченска, не уточняется.

Комментарии 2
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хмырь
6 1
Судя по внешнему виду "отдыхала в бухаре".
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Я так кумекаю:
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Жива здорова - и слава Богу !
Хоть близкие покой обретут !
Маменька, поди, места не находила.
(Женщин обижать нельзя !)
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