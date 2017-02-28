О её местонахождении ничего не было известно почти месяц.

Виктория Чеканова из Междуреченска найдена. Она жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, 32-летняя женщина пропала 3 мая.

При каких обстоятельствах найдена жительница Междуреченска, не уточняется.