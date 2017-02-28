Пропавшую в Кузбассе молодую женщину нашли
Сегодня 07:30
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О её местонахождении ничего не было известно почти месяц.
Виктория Чеканова из Междуреченска найдена. Она жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Как ранее писал ВашГород.ру, 32-летняя женщина пропала 3 мая.
При каких обстоятельствах найдена жительница Междуреченска, не уточняется.
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Маменька, поди, места не находила.
(Женщин обижать нельзя !)