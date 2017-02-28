Альберт Фёдоров, основатель Новокузнецкого планетария и участник Великой Отечественной войны, умер 30 мая.

Ему был 91 год, пишет SU.

Именно благодаря Альберту Андреевичу в нашем городе появился планетарий. Сначала, с 1959 года, звёздный дворец располагался в клубе имени Маяковского в посёлке Абашево. Затем он работал в здании театра кукол на Кирова, 12, когда артисты уезжали на гастроли.

А в конце 60-х в парке Гагарина, где раньше было болото, началась стройка стационарного планетария.

«Альберту Андреевичу пришлось много потрудиться: выбрать площадку для строительства, составить план-проект, походить по многим министерствам в Москве. Порой опускались руки, не хватало средств. Но Альберт Андреевич умел убеждать руководство — планетарий необходим. Многие потом удивлялись, как Альберту Фёдорову удалось построить планетарий, ведь в то время вообще не строили учреждения культуры, а планетарий со специальным зданием был только в Москве. По словам Альберта Фёдорова, «строительство планетария в Новокузнецке — это прецедент в России вообще.»"

И вот, в 1970 году в парке Гагарина появился первый в Сибири и Кузбассе стационарный планетарий. В 1972 году напротив открылась обсерватория с крупнейшим в стране телескопом. Сюда приезжали за опытом работники планетариев Ленинграда, Фрунзе, Ташкента, городов Урала и Сибири.

До выхода на пенсию в 1992 году Альберт Андреевич Фёдоров был бессменным руководителем Новокузнецкого планетария. В 2010-м году звёздному дворцу присвоили его имя. В 2010-м Альберт Фёдоров стал почётным гражданином Новокузнецка, а в 2013-м — почётным гражданином Кемеровской области.

Помимо этого, его удостоили званий «Заслуженный работник культуры России», «Лучший культорганизатор Кузбасса», «Отличник народного просвещения России». Также у Альберта Андреевича множество боевых и мирных наград.