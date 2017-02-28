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Жара в Новосибирске сменится грозами и дождями

Новокузнечане сняли зажигательный музыкальный клип

Сегодня 08:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Новокузнецкая группа Stereoline представила новый клип на песню 5АМ.

Над его созданием работала режиссёрская группа в составе Романа Иванченко, Константина Кузнецова и Артёма Шевцова. Для съёмки массовых сцен авторы пригласили друзей — брейкеров и девушек из модельных и танцевальных студий города.

Клип снимали в спа-комплексе «Кедровка-спа». На подготовку и собственно съёмки ушло 12 часов. По словам Романа Иванченко, половина клипа снята при температуре 0 градусов.

Авторы видеоролика предлагают сделать репост информации о новом клипе и стать участником розыгрыша. Счастливчик получит билет на концерт «Хлеб», который состоится в Новокузнецке 16 сентября. Имя победителя станет известно 19 июня.

Комментарии 3
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Музыкальный критег
2 1
Третьесортное го*но. Для сельхоз клуба с самогонкой потянет.
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Ксю
0 1
Третьесортное го*но. Для сельхоз клуба с самогонкой потянет.
Сними лучше! Только можешь сидеть срать в коментах! Ребята молодцы!
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аватар
Музыкальный критег
0 0
Сними лучше! Только можешь сидеть срать в коментах! Ребята молодцы!
Колхозница detected..
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