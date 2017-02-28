«Бизнес-школа Good Line» провела первую встречу в южной столице Кузбасса. Школа создана лидером интернет-рынка Кузбасса. На занятиях менеджеры разных направлений компании Good Line и приглашенные спикеры-эксперты бесплатно делятся с бизнес-сообществом накопленным опытом в своих сферах деятельности. Как многие знают, разнообразные коучинги, семинары и другие подобные образовательные мероприятия в сфере бизнеса сегодня стоят немалых денег, а вот отдача от них не всегда соответствует затраченным средствам.

— Мы начали реализацию проекта «Бизнес-школа» два года назад, — рассказывает Наталья Солоп, заместитель коммерческого директора компании Good Line. — Так как компания Good Line обладает опытом построения успешного бизнеса, решено было поделиться им с нашими клиентами и партнерами. Первые циклы семинаров состоялись в Кемерове, а сейчас проходят в Новокузнецке. — Участие в образовательных программах сейчас стоит столько, что не каждый может себе позволить подобное обучение, — добавляет Александр Олейник, директор B2B Good Line. — Мы поддерживаем малый и средний бизнес бесплатно. Это отправная точка для объединения бизнес-сообщества и пример взаимопомощи в наше непростое время.

На первом занятии в Новокузнецке спикеры рассказали о техниках успешных переговоров, этапах продаж, а также о создании эффективного коммерческого предложения. Кроме теоретической части, в каждом из трех блоков была и практическая составляющая: либо мастер-класс, либо мини-тренинг.

Темы следующих занятий будут определены на основе анкет, которые заполнили участники первого в Новокузнецке семинара.

— Очень приятные спикеры, — отметила Евгения Дьякова, директор тренингового центра. — Было очень комфортно слушать. Я отметила для себя несколько моментов, которые точно можно будет использовать в моем бизнесе. Обязательно приду на следующее занятие.

Начало образовательному процессу на юге Кузбасса положено. И богатейший пласт опыта, наработанного компанией Good Line поможет процветанию бизнеса в Новокузнецке и, вместе с этим, процветанию города в целом.