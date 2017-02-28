Песня «#Геш» впервые прозвучала на пятом музыкальном фестивале «Грелка» на горе Зелёная.

А 27 мая авторы презентовали видеоклип на неё. Создатели видеоролика — кемеровская кавер-группа «Крупным планом». В администрации Кемеровской области песню назвали неофициальным гимном Шерегеша.

По словам продюсера и директора группы Алёны Кузьминой, стихи и музыку весной этого года специально к закрытию горнолыжного сезона написал вокалист Юрий Пахарь.

В реализации проекта приняли участие специалисты местной кинокомпании «Детали». С помощью современных средств медиакоммуникаций и техники компании «Япилот» они выполнили эффектную видеосъёмку горнолыжного курорта. В клипе также использовались материалы, отснятые операторами фестиваля.