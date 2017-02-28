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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей
Гид по городу

Тысячи маленьких новокузнечан бесплатно получат мороженое

Сегодня 09:43
611
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

А также смогут присоединиться к флешмобу с красками холи, научиться танцевать хип-хоп, познакомиться с питомцами зоопарка.

Всё это ждёт маленьких горожан в субботу, 3 июня. На праздник, посвящённый Международному дню защиты детей, приглашает ТК «Садовая».

Развлекательная программа, сказочные персонажи, мастер классы по хип- хопу и мыльным пузырям, выступление ярких детских коллективов, день открытых дверей в зоопарке, флешмоб с красками холи, 3 000 штук бесплатного мороженого, ну и, конечно, море позитива и отличного настроения! — сообщают организаторы.

Праздник начнётся в 12:00.

Комментарии 4
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Зорька
2 0
Светлая, ты опять обкурилась? На листовке нарисовано 3000 штук, а ты пишешь 3500 штук бесплатного мороженого.
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Не важно
1 0
Светлая, ты опять обкурилась? На листовке нарисовано 3000 штук, а ты пишешь 3500 штук бесплатного мороженого.
500 она от себя подарит)))
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Ольга Светлая 77
0 0
Светлая, ты опять обкурилась? На листовке нарисовано 3000 штук, а ты пишешь 3500 штук бесплатного мороженого.
Благодарю за внимание и неравнодушие к нашему сайту! Как уточнили организаторы мероприятия, речь, действительно, идёт о 3 000 штук мороженого.
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Зорька
0 0
Ольга Светлая:
Благодарю за внимание и неравнодушие к нашему сайту! Как уточнили организаторы мероприятия, речь, действительно, идёт о 3 000 штук мороженого.
Да не за что. Это я любя, еслифчо ))
Люблю ваш сайт.
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