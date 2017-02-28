А также смогут присоединиться к флешмобу с красками холи, научиться танцевать хип-хоп, познакомиться с питомцами зоопарка.

Всё это ждёт маленьких горожан в субботу, 3 июня. На праздник, посвящённый Международному дню защиты детей, приглашает ТК «Садовая».

Развлекательная программа, сказочные персонажи, мастер классы по хип- хопу и мыльным пузырям, выступление ярких детских коллективов, день открытых дверей в зоопарке, флешмоб с красками холи, 3 000 штук бесплатного мороженого, ну и, конечно, море позитива и отличного настроения! — сообщают организаторы.

Праздник начнётся в 12:00.