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Недвижимость и строительство

Сбербанк сократит время покупки недвижимости до 1 дня

Сегодня 09:46
572
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
v-2017-godu.ru

По мнению Германа Грефа, необходимо минимизировать сроки оформления ипотечного жилья с пяти рабочих дней до одного.

Греф также отметил, что необходимо внести изменения в нормативную базу. Это позволит сделать покупки жилья максимально удобным. Задачей Сбербанка, как было уточнено, должен стать процесс оформления недвижимости в режиме онлайн.

«Расходы на приобретение недвижимости уже сегодня после того, как мы внедрили продукт „ДомКлик“, упали в среднем в 10 раз. В среднем эта процедура продолжалась 2 месяца, сейчас на нее уходит пять дней. Мы хотим довести ее до 1 дня. Идеально, если бы все эти вещи совершались онлайн», — передаёт слова Германа Грефа РИА Новости.

Недвижимость и строительство
Комментарии 2
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доброжелатель
4 0
Ребят, если не хотите проблем, то в новости от КББ сделайте приписку "на правах рекламы".
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Супер!
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Товарищ Греф скоро пустит по миру жадных и тупорылых риелторш )))) Давай, Гера, топи этих куриц!!!
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