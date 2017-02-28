По мнению Германа Грефа, необходимо минимизировать сроки оформления ипотечного жилья с пяти рабочих дней до одного.

Греф также отметил, что необходимо внести изменения в нормативную базу. Это позволит сделать покупки жилья максимально удобным. Задачей Сбербанка, как было уточнено, должен стать процесс оформления недвижимости в режиме онлайн.

«Расходы на приобретение недвижимости уже сегодня после того, как мы внедрили продукт „ДомКлик“, упали в среднем в 10 раз. В среднем эта процедура продолжалась 2 месяца, сейчас на нее уходит пять дней. Мы хотим довести ее до 1 дня. Идеально, если бы все эти вещи совершались онлайн», — передаёт слова Германа Грефа РИА Новости.