По мнению Германа Грефа, необходимо минимизировать сроки оформления ипотечного жилья с пяти рабочих дней до одного.
Греф также отметил, что необходимо внести изменения в нормативную базу. Это позволит сделать покупки жилья максимально удобным. Задачей Сбербанка, как было уточнено, должен стать процесс оформления недвижимости в режиме онлайн.
«Расходы на приобретение недвижимости уже сегодня после того, как мы внедрили продукт „ДомКлик“, упали в среднем в 10 раз. В среднем эта процедура продолжалась 2 месяца, сейчас на нее уходит пять дней. Мы хотим довести ее до 1 дня. Идеально, если бы все эти вещи совершались онлайн», — передаёт слова Германа Грефа РИА Новости.
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