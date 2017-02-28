Владимир Путин считает, что пока рано говорить о его участии в президентских выборах в 2018 году.
Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он выдвигать свою кандидатуру, он сказал, что «говорить об этом пока рано».
«Каждый, кто имеет на это право и пройдёт предусмотренные законом процедуры, безусловно, сможет принимать участие в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», — сказал президент.
Путин добавил, что все избирательные кампании в России проходят строго по закону, и он сделает всё, чтобы президентские выборы состоялись таким же образом, пишет «Лента.ру».
Напомним, выбирать президента будем 18 марта 2018 года. Сначала кампанию планировали на 11 число, но затем перенесли. Помимо этого, россияне не смогут взять открепительные. О других изменениях на выборах можно почитать здесь.
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, за кого бы проголосовали россияне на выборах в 2018 году. Также мы писали о доходах Владимира Путина за 2016 год. Согласно декларации, они уменьшились.
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Вернется в нашу Россию - стыдно же будет перед людьми за ложь. (Хотя, навряд ли !)
Вернется в нашу Россию - стыдно же будет перед людьми за ложь. (Хотя, навряд ли !)
Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: "Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой..."
Насчет "удвоенной силы" - это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.
Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.
дорогу осилит идущий.
и никто нам грязные памперсы менять не будет.
народ заслуживает своего правителя. и он за него отвечает перед потомками.
Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: "Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой..."
Насчет "удвоенной силы" - это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.
Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.
ЗЫ. Бензин еще вздули в цене и сразу на 50коп.