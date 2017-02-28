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Путин рассказал об участии в выборах в 2018 году

Сегодня 09:57
891
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
3secrets.ru

Владимир Путин считает, что пока рано говорить о его участии в президентских выборах в 2018 году.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он выдвигать свою кандидатуру, он сказал, что «говорить об этом пока рано».

«Каждый, кто имеет на это право и пройдёт предусмотренные законом процедуры, безусловно, сможет принимать участие в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», — сказал президент.

Путин добавил, что все избирательные кампании в России проходят строго по закону, и он сделает всё, чтобы президентские выборы состоялись таким же образом, пишет «Лента.ру».

Напомним, выбирать президента будем 18 марта 2018 года. Сначала кампанию планировали на 11 число, но затем перенесли. Помимо этого, россияне не смогут взять открепительные. О других изменениях на выборах можно почитать здесь.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, за кого бы проголосовали россияне на выборах в 2018 году. Также мы писали о доходах Владимира Путина за 2016 год. Согласно декларации, они уменьшились.

Комментарии 19
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Андрей
2 5
А стоит ли идти на эти выборы,что то изменится?До конца года ещё много времени,сейчас как законов отпишут и будь что будет,пусть другие разгребают потом
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Vasya
15 0
А стоит ли идти на эти выборы,что то изменится?До конца года ещё много времени,сейчас как законов отпишут и будь что будет,пусть другие разгребают потом
Идти надо!!! Если не пойдешь, то твой голос точно отдадут за кого надо, а так хоть какие то есть шансы!
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Ярослав
18 0
Лол, а почему вы подтерли комментарии под новостью о том, что 48% проголосовали бы за Путина? Там вообще-то все негодовали, откуда такие результаты и кого спрашивали.
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20!8
14 0
Если Алексея Анатольевича не убьют до выборов, как это сделали с Немцовым, то у Путина нет никаких шансов. Он и так в нарушении конституции 4-ый срок сидит с прокладкой недимоном в качестве 3-го срока. НЕТ диктатуре кооператива озеро!
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20!8
5 0
Лол, а почему вы подтерли комментарии под новостью о том, что 48% проголосовали бы за Путина? Там вообще-то все негодовали, откуда такие результаты и кого спрашивали.
Скрывать комментарии, Ярослав, это новая фича. Русские СМИ боятся за свою безопасность и поэтому, чтобы не сесть в тюрьму и чтобы их детей не увезли в чеч.. в неизвестном направлении, они вынуждены "удалять" комментарии.
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Я так кумекаю:
9 0
Хоть бы за рубежом не врал, что в его России выборы "проходят строго по закону" ! ?
Вернется в нашу Россию - стыдно же будет перед людьми за ложь. (Хотя, навряд ли !)
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Бесполезно все
8 0
Все куплено. Вашу пачку билютней за любого другого кандидата подложат в пачку с кем надо и никто не будет проверять. Рудковская вон бьется и правду найти не может.
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Я так кумекаю:
6 0
Российскую правду можно найти только в ЕСПЧ !
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с пидоноссии
1 0
Лол, а почему вы подтерли комментарии под новостью о том, что 48% проголосовали бы за Путина? Там вообще-то все негодовали, откуда такие результаты и кого спрашивали.
Вернулся приятель сРОссии, навещал старого дядьку на Урале, встречался с бывшими однокашниками. Говорит, что все эти 86% - полная х-рня. ***ла по-настоящему поддерживают процентов 20-30, особенно за Волгой на восток, а остальные просто боятся вякать.
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Александр Сотник
2 0
Хоть бы за рубежом не врал, что в его России выборы "проходят строго по закону" ! ?
Вернется в нашу Россию - стыдно же будет перед людьми за ложь. (Хотя, навряд ли !)
По итогам отповеди Макрона Путину.
Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: "Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой..."
Насчет "удвоенной силы" - это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.
Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.
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ропиоо
4 0
Задолбал, 17 лет эффекта 0 и еще тебя терпеть 6 лет. Превращается в Брежнева наших дней. Пора на заслуженный отдых, Алине время уделить
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старик
1 2
А стоит ли идти на эти выборы,что то изменится?До конца года ещё много времени,сейчас как законов отпишут и будь что будет,пусть другие разгребают потом
под лежачий камень вода не течет.
дорогу осилит идущий.
и никто нам грязные памперсы менять не будет.
народ заслуживает своего правителя. и он за него отвечает перед потомками.
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Потреот
0 1
По итогам отповеди Макрона Путину.
Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: "Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой..."
Насчет "удвоенной силы" - это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.
Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.
Опять либеральные нытики запели "пасто". Пока у нас ходят корабли, ездят арматы, молодежь сдает нормы ГТО, нам ничего не будет. Россия - это МЫ! Россия - это истинные потреоты, а не кучка олигархов и министров.
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...
0 0
Задолбал, 17 лет эффекта 0 и еще тебя терпеть 6 лет. Превращается в Брежнева наших дней. Пора на заслуженный отдых, Алине время уделить
Ему деваться некуда. Или гаагский трибунал, или трон.
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...
0 0
Все куплено. Вашу пачку билютней за любого другого кандидата подложат в пачку с кем надо и никто не будет проверять. Рудковская вон бьется и правду найти не может.
Я прям ржал в голос, когда смотрел ролик, где при подсчете голосов едорасы выключили свет и вкинули пачку бюллетеней. Это просто ПЦ ))) В цивилизованных странах за такое бы расстреляли, а у нас это никого не волнует.
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пр
0 2
Если Алексея Анатольевича не убьют до выборов, как это сделали с Немцовым, то у Путина нет никаких шансов. Он и так в нарушении конституции 4-ый срок сидит с прокладкой недимоном в качестве 3-го срока. НЕТ диктатуре кооператива озеро!
Навальный судимый как он будет президентом в сизо что ли. Как стать президентом если даже не допустят.
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конь с яйцами
0 1
Если Алексея Анатольевича не убьют до выборов, как это сделали с Немцовым, то у Путина нет никаких шансов. Он и так в нарушении конституции 4-ый срок сидит с прокладкой недимоном в качестве 3-го срока. НЕТ диктатуре кооператива озеро!
В топку твоего Наврального. У нас уже был Ельцин дрессированый дятел. И ВВП уже достал, но и навальный не нужен.
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Миша
0 0
В топку твоего Наврального. У нас уже был Ельцин дрессированый дятел. И ВВП уже достал, но и навальный не нужен.
Развал СССР начался с избрания президента, не забывайте! Теперь то ясно, что власть ни в коем случае не должна принадлежать одному человеку, только Советам. Иначе государство развалится ещё на 86 частей, и 86 президентов, организуют войну между собой нашими руками будут "укреплять" свою собственную власть. Во власти то не дураки, они подготовят тысячи обещальщиков, критиков и обвинителей действующей власти, но всё оставят по прежнему. "Профессиональные голосовальщики" - депутаты делать ничего не умеют и пойдут на что угодно, лишь бы остаться в креслах. Тулеев сколько партий поменял?
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Chak
0 0
С такой политикой и обнищанием народа ему даже не стоит и думать о новом сроке, если конечно до народа дойдет кто он.
ЗЫ. Бензин еще вздули в цене и сразу на 50коп.
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