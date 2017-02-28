Владимир Путин считает, что пока рано говорить о его участии в президентских выборах в 2018 году.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он выдвигать свою кандидатуру, он сказал, что «говорить об этом пока рано».

«Каждый, кто имеет на это право и пройдёт предусмотренные законом процедуры, безусловно, сможет принимать участие в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», — сказал президент.

Путин добавил, что все избирательные кампании в России проходят строго по закону, и он сделает всё, чтобы президентские выборы состоялись таким же образом, пишет «Лента.ру».

Напомним, выбирать президента будем 18 марта 2018 года. Сначала кампанию планировали на 11 число, но затем перенесли. Помимо этого, россияне не смогут взять открепительные. О других изменениях на выборах можно почитать здесь.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, за кого бы проголосовали россияне на выборах в 2018 году. Также мы писали о доходах Владимира Путина за 2016 год. Согласно декларации, они уменьшились.