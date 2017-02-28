В Новокузнецке станет больше доступных мест для занятий спортом.

Новую площадку для воркаута строят в Новоильинском районе на площади общественных мероприятий. Работы идут полным ходом.

Уже установлены ГТО комплекс № 4, перекладины для отжиманий, брусья параллельные двойные, двухуровневый рукоход с шестью турниками, спортивный комплекс. Для удобства горожан на территории площадки будут установлены скамьи для отдыха и оборудована велопарковка, — сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас строители заливают площадку бесшовным резиновым покрытием.

Открытие спортивного объекта состоится 1 июня в 13:00. Приглашаются все желающие. Гостей ждёт театрализованная программа, катание на лошадях, выступление детских творческих коллективов.