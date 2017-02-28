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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей
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На Ильинке появится площадка для воркаута

Сегодня 10:02
504
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке станет больше доступных мест для занятий спортом.

Новую площадку для воркаута строят в Новоильинском районе на площади общественных мероприятий. Работы идут полным ходом.

Уже установлены ГТО комплекс № 4, перекладины для отжиманий, брусья параллельные двойные, двухуровневый рукоход с шестью турниками, спортивный комплекс. Для удобства горожан на территории площадки будут установлены скамьи для отдыха и оборудована велопарковка, — сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас строители заливают площадку бесшовным резиновым покрытием.

Открытие спортивного объекта состоится 1 июня в 13:00. Приглашаются все желающие. Гостей ждёт театрализованная программа, катание на лошадях, выступление детских творческих коллективов.

Комментарии 10
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Хи-хи-хи
3 4
Будет, теперь, где крутым ильинским пасанам пивасика попить.
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Андрей
11 0
Воркаут это что?Откуда у нас столько словечек появилось,воркауты,выйпинги и прочее
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Недимон
1 4
Надо было новость назвать так - Завтра в новокузнецке откроется еще один один "мусорный бачок" с оркестром под руководством балабола.
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2+2
0 1
Будет, теперь, где крутым ильинским пасанам пивасика попить.
Кстати да, а чо там с разливайкой, которая возле детской площадки? Трезвые яжматери помнится грозились ее закрыть. У них это получилось? Чем дело кончилось?
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!
4 2
молодец мэр, хоккей уго..дошил , а теперь еще трубами асфальтовую площадку угробил.
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аватар
Ага
4 2
молодец мэр, хоккей уго..дошил , а теперь еще трубами асфальтовую площадку угробил.
Кто бы его самого на эти железяки загнал!
Сейчас наверно на эту площадку генерального директора, юриста назначат.
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123
2 0
Кто бы его самого на эти железяки загнал!
Сейчас наверно на эту площадку генерального директора, юриста назначат.
В данном случае я бы порекомендовал Казеку. Он с трубами на "ты".
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7
0 0
В данном случае я бы порекомендовал Казеку. Он с трубами на "ты".
Написал бы я, куда этой казеке стоит трубу вставить, дык не пропустят жа!
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7
0 0
Будет, теперь, где крутым ильинским пасанам пивасика попить.
Точно, собачники туда своих блохастых питомцев будут выводить, на трубы лапы задирать.
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Читатель
1 0
Что опять не так? ГТО теперь дает дополнительные баллы от 2-10 при поступлении в ВУЗ. Ребят поощряют заниматься спортом. Как сороки, нет площадки- галдите плохо, есть площадка- ноете ужас. В СССР на территории всех школ были подобные комплексы, только без покрытия. Дети 9-14 лет целыми днями там были. Весело, полезно. Что лучше только компьютер для современных детей? В Турции на каждом повороте на улице сделаны спортивные площадки. Можно побегать, позаниматься , опять побегать. Ловкость, выносливость, кардионагрузка- вот польза от подобных объектов.
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