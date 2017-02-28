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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей
Гид по городу

Малышей и мам ждут сюрпризы в Центре раннего плавания

Сегодня 10:21
148
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Центр раннего плавания «Папайя» приготовил сюрприз для маленьких кемеровчан.

1 июня там пройдёт День открытых дверей. С 11.00 до 16.00 там начнётся бесплатный мастер-класс для детей до 3-х лет. Ребятишкам также обещают угощение. Как стало известно ВашГород.ру, все места уже заняты — но есть шанс, что кто-то из мам передумает.

В 17.00 начнётся занятие в бассейне с персональным тренером. В 18.30 мастер-класс проведут для беременных. Также гостей только в этот день ждут абонементы в центр по специальным ценам.

Подробности можно узнать в группе события во «ВКонтакте».

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