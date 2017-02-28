Центр раннего плавания «Папайя» приготовил сюрприз для маленьких кемеровчан.
1 июня там пройдёт День открытых дверей. С 11.00 до 16.00 там начнётся бесплатный мастер-класс для детей до 3-х лет. Ребятишкам также обещают угощение. Как стало известно ВашГород.ру, все места уже заняты — но есть шанс, что кто-то из мам передумает.
В 17.00 начнётся занятие в бассейне с персональным тренером. В 18.30 мастер-класс проведут для беременных. Также гостей только в этот день ждут абонементы в центр по специальным ценам.
Подробности можно узнать в группе события во «ВКонтакте».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.