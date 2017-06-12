В Новокузнецке продолжается строительство торгового центра с музеем ретро-автомобилей. Участок на пересечении улицы Тольятти и проспекта Пионерского обнесли забором в начале апреля, а уже сейчас возводят «скелет» здания, сообщает SU.

Данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

«Мы смогли реализовать основной пятак земли между ТРЦ „Глобус“ и отелем „Park Inn“ (улица Тольятти). Планируем очень быстро построить музей ретро автомобилей, чтобы успеть к 400-летию. Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В итоге новое здание должно получиться таким:

Насколько будет пользоваться популярность новый торговый центр покажет время. Отметим, что в нескольких сотнях метров уже расположены два комплекса ТЦ «Континент» и ТРК «Глобус».