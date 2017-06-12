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Недвижимость и строительство

Как идёт строительство торгового центра с музеем в центре Новокузнецка

Сегодня 10:33
917
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецке продолжается строительство торгового центра с музеем ретро-автомобилей. Участок на пересечении улицы Тольятти и проспекта Пионерского обнесли забором в начале апреля, а уже сейчас возводят «скелет» здания, сообщает SU.

Данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

«Мы смогли реализовать основной пятак земли между ТРЦ „Глобус“ и отелем „Park Inn“ (улица Тольятти). Планируем очень быстро построить музей ретро автомобилей, чтобы успеть к 400-летию. Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В итоге новое здание должно получиться таким:

Насколько будет пользоваться популярность новый торговый центр покажет время. Отметим, что в нескольких сотнях метров уже расположены два комплекса ТЦ «Континент» и ТРК «Глобус».

Недвижимость и строительство
Комментарии 8
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Читатель.
0 0
Ув. Михаил, правильно - "здание должно получитЬся таким".
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9
7 3
пятак земли))) гопота и босота так говорит
да куда столько трц, есть их что ли
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/.о-о./
3 0
пятак земли))) гопота и босота так говорит
да куда столько трц, есть их что ли
а ты думаешь оно интеллихентное? гопник оно и есть. мало того что самый центр города изуродовали гоVORном под названием Гостиничное-АБК, так сейчас еще добавят изюма..
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Вася
3 0
"Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов."
Какое отношение Кузя имеет к этому строительству, кроме продажи муниципальной земли на аукционе !?
Если деньги вкладываться частного инвестора - каким образом Кузя озвучивает "МЫ" ??? Что он туда кроме своего балобольства заложил ??
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1
0 3
"Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов."
Какое отношение Кузя имеет к этому строительству, кроме продажи муниципальной земли на аукционе !?
Если деньги вкладываться частного инвестора - каким образом Кузя озвучивает "МЫ" ??? Что он туда кроме своего балобольства заложил ??
Прям с языка сняли. Тоже не поняла, кто ж будет строить? Говор или бюджет?
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12.06.2017
1 1
"Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов."
Какое отношение Кузя имеет к этому строительству, кроме продажи муниципальной земли на аукционе !?
Если деньги вкладываться частного инвестора - каким образом Кузя озвучивает "МЫ" ??? Что он туда кроме своего балобольства заложил ??
Как что, процентик и откатик? Думаешь, зря ценник почти в два разу упал при продаже?
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Прынц на сером "козле"
0 0
И имя ему будет - МАВЗОЛЕЙ))))
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