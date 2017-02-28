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В Кемерове непогода задержала самолёт

Сегодня 10:36
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Сегодня утром в Кемерове самолёт не смог вылететь в Москву из-за плохой погоды.

Лайнер «Аэрофлота» должен был вылететь в 06.50, а в итоге отправился в 7.18. Об этом сообщили в аэропорту имени Леонова.

Как уже писал ВашГород.ру, на сегодня в Кузбассе объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер — до 18−23 метров в секунду, дожди и грозы. Также возможен град.

Но уже к 1 июню распогодится — ветер ослабеет, температура поднимется до 23 градусов. Подробнее о погоде на неделю читайте здесь.

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