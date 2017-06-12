Мэр Новокузнецка потерял сразу несколько позиций в рейтинге глав городов России.

Список составили за май-апрель 2017 года, пишет SU. По его данным, рейтинг ухудшился у многих мэров России.

Так, мэр Кемерова Илья Середюк снова попал в группу сильных градоначальников, заняв 30 место. Его показатели ухудшились — в январе-марте он был на 25-й позиции.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов тоже растерял свои позиции и снова угодил в конец рейтинга, в самую последнюю группу. Теперь он занимает 76 место из 88 возможных. В прошлый раз Сергею Кузнецову отдали 71-ю строчку.

Отметим, первое место в списке эксперты отдали главе Белгорода Константину Полежаеву, последнее — мэру Омска Вячеславу Двораковскому.