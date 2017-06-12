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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей

Сергей Кузнецов резко опустился в рейтинге мэров

Сегодня 10:59
967
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Мэр Новокузнецка потерял сразу несколько позиций в рейтинге глав городов России.

Список составили за май-апрель 2017 года, пишет SU. По его данным, рейтинг ухудшился у многих мэров России.

Так, мэр Кемерова Илья Середюк снова попал в группу сильных градоначальников, заняв 30 место. Его показатели ухудшились — в январе-марте он был на 25-й позиции.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов тоже растерял свои позиции и снова угодил в конец рейтинга, в самую последнюю группу. Теперь он занимает 76 место из 88 возможных. В прошлый раз Сергею Кузнецову отдали 71-ю строчку.

Отметим, первое место в списке эксперты отдали главе Белгорода Константину Полежаеву, последнее — мэру Омска Вячеславу Двораковскому.

Комментарии 19
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проктолог
4 6
кто же опусти опустил . неужели сам луноликий. в током-то возрасте
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проктолог
15 7
в статье " и снова угодил в конец". редакция,в этой фразе использаван верный предлог ?
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Анонимный пользователь
13 0
Даже тувинский мэр лучше нашего...
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к
6 2
кто же опусти опустил . неужели сам луноликий. в током-то возрасте
это его жители города группойопустили
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с об"ездной
4 0
у меня матка опустилась,мэр опустился.Не пойму,отчего все это происходит и какая между этим связь ?
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в
1 0
наш мэр *******
зачем запикали слолво "хороший"
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!!!!!!!!!!!!!!!!
3 0
Да не тужьтесь, не старайтесь, всё-равно он от нас никуда не уйдёт!
Дрыном его не выгнать с Кирова 71, разве что на место Луноликого согласится!
У нас в России никто и никогда добровольно с высокого поста не уходит, разве что еще повыше.
Сразу скажу, Бориска не пример, он по бухлу и сам не въехал, что уже не гарант.
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Спасибо, Марго, открыли о чередной раз мне глаза
0 4
Теперь начинаю понимать, почему ВГ , очень часто цитирующий ресурс SU, и занявший какое-то там место, присутствует в рейтинге некой Медиалогии, в отличие от приснопямятного SU.
Это все, что хотел узнать о положении дел в современной российской журналистике и ее арбитрах.
Мерси, Марго.
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12.06.2017
1 0
Да не тужьтесь, не старайтесь, всё-равно он от нас никуда не уйдёт!
Дрыном его не выгнать с Кирова 71, разве что на место Луноликого согласится!
У нас в России никто и никогда добровольно с высокого поста не уходит, разве что еще повыше.
Сразу скажу, Бориска не пример, он по бухлу и сам не въехал, что уже не гарант.
В этом и проблема, а точнее абсолютно ВСЕ проблемы в коррумпированной парашке. Кооператив озеро испохабил все законодательство до такой степени, что у людей нет возможности мирно отправить в отставку таких дегенератов как недомерок и прочих жуликов и воров. Нету у нас демокраии, НЕТУ.. Вместо демократии строят церкви и вводят все новые и новые платоны для ватных жителей колонии.
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Прынц на сером "козле"
4 0
Мне одному интересно,как он вообще в этот рейтинг попал,а не то что сдал позиции
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Я так кумекаю:
0 1
Когда предприятия города зарегистрированы хрен знает где, и налоги поступают хрен знает куда, то не позавидуешь любому Сергею Николаевичу.
Бардачок в стране, бардачок, господа !
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123
1 0
Когда предприятия города зарегистрированы хрен знает где, и налоги поступают хрен знает куда, то не позавидуешь любому Сергею Николаевичу.
Бардачок в стране, бардачок, господа !
У тебя кумекалка слабовата. "Сергеям Николаеичам" на это апсалютно ср*ть. Его задача хапнуть и свалить в италию. Ты разве передачу про уточку не смотрел? Главный жулик и вор обосновался в италии, этому примеру должен последовать и остальной список партии жуликов и воров.

пиэс: предприятия могут быть зарегистрированы хоть на луне, главное - кто на кассе сидит..
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Я так кумекаю:
0 0
Че, уже главнее Анатолича никого нет ?!
Ах ты ж 162 сантиметра, а !?
Мал да удал !
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женя
0 0
Радио на остановках это полный отстой
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Ага
0 0
Че, уже главнее Анатолича никого нет ?!
Ах ты ж 162 сантиметра, а !?
Мал да удал !
Мал клоп - да вонюч!
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Читатель
0 0
Номер 69 в списке Новокузнецк Ивановская обл.)))
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