Мэр Новокузнецка потерял сразу несколько позиций в рейтинге глав городов России.
Список составили за май-апрель 2017 года, пишет SU. По его данным, рейтинг ухудшился у многих мэров России.
Так, мэр Кемерова Илья Середюк снова попал в группу сильных градоначальников, заняв 30 место. Его показатели ухудшились — в январе-марте он был на 25-й позиции.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов тоже растерял свои позиции и снова угодил в конец рейтинга, в самую последнюю группу. Теперь он занимает 76 место из 88 возможных. В прошлый раз Сергею Кузнецову отдали 71-ю строчку.
Отметим, первое место в списке эксперты отдали главе Белгорода Константину Полежаеву, последнее — мэру Омска Вячеславу Двораковскому.
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Дрыном его не выгнать с Кирова 71, разве что на место Луноликого согласится!
У нас в России никто и никогда добровольно с высокого поста не уходит, разве что еще повыше.
Сразу скажу, Бориска не пример, он по бухлу и сам не въехал, что уже не гарант.
Это все, что хотел узнать о положении дел в современной российской журналистике и ее арбитрах.
Мерси, Марго.
Дрыном его не выгнать с Кирова 71, разве что на место Луноликого согласится!
У нас в России никто и никогда добровольно с высокого поста не уходит, разве что еще повыше.
Сразу скажу, Бориска не пример, он по бухлу и сам не въехал, что уже не гарант.
Бардачок в стране, бардачок, господа !
Бардачок в стране, бардачок, господа !
пиэс: предприятия могут быть зарегистрированы хоть на луне, главное - кто на кассе сидит..
Ах ты ж 162 сантиметра, а !?
Мал да удал !
Ах ты ж 162 сантиметра, а !?
Мал да удал !