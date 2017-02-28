Двое ранее судимых мужчин отняли жизнь у 27-летней девушки.

Трагедия разыгралась в апреле этого года в Ленинске-Кузнецком. Фигурантами уголовного дела стали 25-летний и 53-летний местные жители. Они познакомились в «местах не столь отдалённых», а после освобождения встретились и решили вместе совершать преступления.

Вечером 21 апреля мужчины встретили свою жертву на дороге, расположенной вдоль шахтового забора. Девушка возвращалась с работы.

Злоумышленники, подбежав к потерпевшей, стали избивать её молотком в область головы. Когда женщина упала, они забрали сумку, с места преступления скрылись, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

К слову, денег в сумке не оказалось.

В момент нападения потерпевшая разговаривала по телефону со своим молодым человеком. Она сказала ему, что видит двух мужчин. А дальше в трубке раздался крик девушки, после которого связь прервалась.

Молодой человек позвонил родителям горожанки и попросил, чтобы они встретили её. Родственники побежали искать дочь. На тропинке они заметили её разбитый сотовый телефон, а в кустах нашли девушку. Она была без сознания. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть девушки.

Преступники, между тем, сбежали в Новокузнецк и несколько дней жили у родственников. Позже их задержали. Сейчас мужчины содержатся под стражей.

Обвиняемые дают противоречивые показания, перекладывая вину друг на друга, — отмечается в пресс-релизе регионального Следкома.

Расследование уголовного дела по статье «разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», продолжается.