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Яндекс запустил онлайн-консультации с врачами

Сегодня 11:27
427
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
emiratesacademy.in

Получить совет квалифицированного врача может любой пользователь.

В Яндекс. Здоровье появились онлайн-консультации с терапевтом и педиатром. Приложение доступно для iOS и Android. Медики работают круглосуточно и готовы консультировать всех, кто знает русский язык, сообщила региональный представитель Яндекса Ольга Молодан.

Заявка передаётся первому освободившемуся специалисту, поэтому ответа не приходится долго ждать. Пообщаться с врачом можно в чате или по видеосвязи. После консультации медик пришлёт отчёт.

Врачи отвечают на любые вопросы, связанные с медициной и уходом за больными и детьми. Например, у них можно спросить, что делать для профилактики простуды, как помочь ребёнку побыстрее уснуть и как правильно читать результаты анализов. Если понадобится, можно прислать врачу дополнительные материалы — фотографию высыпания на коже, рецепта и тому подобного.

C 31 мая первая консультация стоит 99 рублей, последующие — 499 рублей. Оплатить услугу можно картой российского, белорусского, казахского или европейского банка. Деньги спишутся только после того, как пользователь получит отчёт. Если состояние человека покажется врачу опасным, он посоветует вызвать скорую помощь и не возьмёт плату за консультацию.

Отмечается, что сервис сотрудничает с квалифицированными врачами из московских клиник. Средний стаж работы врачей — 7 лет. Каждый из них прошёл специальный курс подготовки.

Комментарии 1
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z
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Делится личной информацией с чужим человеком за деньги - какой то бред. Без диагностики и анализа, без подтвержденных медицинских показателей... полный смех. Доктора хауса и интернов насмотрелись что ли?
Каков смысл этого сервиса? За ваши бабки пригласить к себе в клинику?
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