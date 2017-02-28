Жители Кемеровской области рассказали, как дети влияют на их карьеру.

Исследование провели аналитики сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter.

Как выяснили эксперты, для многих кузбассовцев актуально утверждение, что «заниматься детьми труднее, чем работать». Такого мнения придерживаются 37 процентов опрошенных.

Каждый пятый (22 процента) предпочёл бы работать, а не заниматься детьми. Чуть меньше (19 процентов) считают, что наличие детей — это всегда выбор: хорошо можно делать только одно. А 29 процентам наличие детей мешает строить карьеру.

Между тем, отмечают специалисты, рождение детей приносит много «плюсов», в том числе, и для карьеры.

Например, появление ребятишек развивает у родителей полезные навыки: умение расставлять приоритеты, тайм-менеджмент, умение распознавать эмоции других людей — от любимого ребёнка или врача поликлиники до недовольного клиента.

Во-вторых, для родителей работа часто становится отличной отдушиной от домашних обязанностей. Нередко женщины признаются, что дома отчаянно скучают по работе, и выполняют её с огромной радостью, отдачей и отличным результатом. Сотрудник с детьми будет выше ценить текущее место работы и не станет размениваться на сомнительные предложения. Ведь смена работы — это финансовый риск для его семьи.

В-третьих, родители учатся планировать и распорядок дня, и время работы. Редкий профессионал с энтузиазмом отнесётся к полуночным отчётам или работе на выходных. Он постарается приложить все усилия к тому, чтобы закрыть все задачи и спокойно отправиться домой к семье.