ВашГород.ру приготовил для читателей программу празднования Дня защиты детей в Новокузнецке.

1 июня

Больше всего мероприятий запланировано на 1 июня. Так, на Площади торжеств в Центральном районе пройдёт шоу белых китов.

А на площади у Драмтеатра состоится яркое шествие детей в рамках фестиваля «Кукла в детских руках». Гостям обещают шоу мыльных пузырей, конкурс детского рисунка, акцию «Оставь свой след — 400 ладоней» и аттракционы.

В парке Гагарина в 10.30 начнётся праздник «Выше радуги». Гостей ждёт эко-квест, игровые площадки и концерт. В 14.00 там же торжественно откроют Летний читальный зал — малышей ждут эстафеты и конкурсы.

А в Драмтеатре детям и их родителям покажут добрый мюзикл «Летучий корабль». Он начнётся в 10.30.

В сквере Ермакова в 16.00 начнётся праздник «Радуга Чудес» для малышей с выступлениями аниматоров, игровыми зонами и батутами.

Также малышей зовёт в гости «Макдоналдс» в «Планете». Начало программы — в 12.00.

В 11.00 на Площади общественных мероприятий Заводского района начнётся праздник. Детям приготовили игры, мастер-классы и спортивные соревнования. Там же в 16.00 пройдёт «Азбука детства» с катанием на лошадях, аква-гримом и так далее.

В Новоильинском районе на Площади общественных мероприятий в 13.00 торжественно откроют площадку для воркаута. Гостей ждёт катание на лошадях и концерт.

В ДК Маяковского в Орджоникидзевском районе пройдёт детский фестиваль-конкурс национального творчества «Дети Земли». Он начнётся в 14.00.

Жители Притомского смогут сходить на концерт «Детство — это я и ты!», который состоится в ДК «Шахтостроитель». Гостям обещают выступления творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте и сладкие призы. Начало — в 11.00.

3 июня

Праздник продолжат 3 июня. На «Садовой» детей ждут мастер-классы по танцам, день открытых дверей в зоопарке, творческие выступления и 3000 штук бесплатного мороженого. Начало — в 12.00.

А на площадке у «Планеты» ребятишки смогут познакомиться поближе со спецтехникой. На празднике «Потрогай грузовик» дети посидят за рулём больших машин, сфотографируются в униформе, поучаствуют в пожарной эстафете и так далее. Приходить можно к 12.00.