Мужчина разозлился, что ребёнок не попросился на горшок и замарал одежду.

ЧП произошло 24 мая. Мама мальчика пошла оплачивать задолженность за детсад, а за сыном присматривал её 24-летний сожитель.

Ребёнок не попросился на горшок и замарал одежду, а мужчина разозлился и несколько раз ударил рукой мальчика в область живота. Малыш пожаловался на острую боль и потерял сознание, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

В это время вернулась мать мальчика. Сожитель соврал ей, что ребёнок упал с лестницы и, вероятно, ударился. Женщина вызвала «скорую помощь». Медики констатировали смерть малыша.

Как установила экспертиза, мальчик умер из-за тупой травмы живота с разрывом внутренних органов. Позднее в беседе со следователем мужчина признался в избиении ребёнка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Обвиняемый взят под стражу.

Примечательно, что ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал, работал, с сожительницей планировал узаконить отношения, — говорится в пресс-релизе регионального Следкома.

Расследование уголовного дела продолжается.