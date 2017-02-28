ВашГород.ру совместно с «AeroVideoNK» путешествуют по окрестностям Новокузнецка, чтобы показать и рассказать нашим читателям о плюсах и минусах того или иного места для покупки загородного дома.

В этот раз речь пойдёт о посёлке Матюшино, расположенном в Прокопьевском районе. Населенный пункт находится в удобном месте как для новокузнечан, так и для прокопчан. Расстояние от Матюшино до этих городов составляет около 15 км.

В настоящее время в Матюшино уже практически не осталось местных жителей. По данным переписи населения 2010 года, в посёлке проживает всего 8 человек. В настоящее время здесь в основном располагаются дачи.

Населенный пункт состоит из двух главных улиц, по обеим сторонам которых располагаются дома. Посёлок расположен на ровной местности, что максимально упрощает работу по обустройству своего загородного участка. Рядом с посёлком есть берёзовая роща и небольшой водоём.

Пожалуй, главным минусом является наличие по-соседству угольного разреза Берёзовский, который находится на сравнительно небольшом расстоянии от Матюшино. А с северной стороны поселка проходит технологическая дорога, которую «бороздят» грузовые автомобили.

Ранее данное направление в сторону Костёнкова было очень популярным у новокузнечан. Земля здесь стоила дорого, а от желающих купить коттедж или участок не было отбоя. Сейчас же в некоторых местах недвижимость стала совсем никому ненужной.