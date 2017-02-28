Предприимчивые соискатели, не получив положительного ответа от нанимателя, грозят ему судом.

Об этом ВашГород.ру на правах анонимности рассказал работодатель из Кемеровской области. На вакансию откликнулся, по его словам, «совершенно неподходящий человек». Получив отказ, молодой человек начал требовать письменного объяснения.

«Грозился подать в суд, если не предоставлю причины, почему не устраиваю его на работу. Руководствовался статьёй 64 Трудового кодекса. Я, конечно, всё понимаю, закон, но зачем откликаться на вакансию, если у вас абсолютно противоположное образование и нет опыта работы даже на приблизительной должности?» — рассказал работодатель.

Статья 64 Трудового кодекса России гласит: «по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд».

Такая практика — совсем не редкость. Можно даже получить компенсацию.

«Недавно в Москве произошел прецедент — жительница обратилась в суд с иском против „Тинькофф-банк“ за моральный вред из-за отсутствия ответа с причинами отказа в трудоустройстве. Суд принял решение в пользу соискательницы, обязав банк выплатить ей компенсацию в размере 1000 рублей», — рассказали ВашГород.ру в сервисе поиска работы Зарплата.ру.

Для соискателей такая практика, в отличие от отдела кадров, может пойти на пользу — резюме перестанут «уходить в пустоту». Но стоит помнить, что такой опыт может плохо отразиться на поиске работы в будущем.

Работодателям же советуют обращать внимание на конфликтных соискателей и заранее подготовить официальное письмо с причинами отказа, чтобы предоставить его по первому запросу.