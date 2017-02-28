Cтартовала регистрация на участие в крупнейшем киберспортивном турнире за Уралом «Good Line Open 2017 Novokuznetsk», который проводит лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line.

Зарегистрировать свою команду на отборочные турниры по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 можно до 16 июня на goodlineopen.ru. Матчи пройдут в онлайне 17 и 18 июня.

Регистрация на дисциплину World of Tanks будет объявлена позднее, следите за информацией.

Турнир завершится гранд-финалом 24 июня новокузнецком ДК «Алюминщик» (улица Ленина, 41), где лицом к лицу сойдутся сильнейшие команды, прошедшие отбор. Общий призовой фонд составит 120 000 рублей. Участие бесплатно для всех!

Подробности на сайте турнира.