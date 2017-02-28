Гостей от мала до велика ждут интересные спортивные и развлекательные программы.
В городе третий раз подряд состоится спортивный праздник «Дай пять!». Организует его компания «Евраз». Главным событием станет массовый благотворительный забег. В этом году в нём примут участие 1 тысяча взрослых и 200 ребятишек, сообщает SU.
В связи с этим на три часа перекроют движение транспорта по улице Кирова — от проспекта Металлургов до бывшей «Орбиты», и по проспекту Кузнецкстроевскому — от кольца на Доме быта до проспекта Пионерского.
Участников и зрителей приглашают на Театральную площадь в воскресенье, 4 июня. Регистрация участников начнётся с 9:00 утра. В 11:00 стартуют ребятишки, в 11:30 — взрослые. Дети побегут 1 км, взрослые — 5 км.
Гостям праздника тоже не придётся скучать. Для них будут организованы показательные выступления спортсменов, уличные подвижные игры и танцевальные номера. Любой желающий сможет проверить себя и сдать нормы ГТО. Для самых маленьких новокузнечан предусмотрен батут и команда аниматоров.
«Дай пять!» — благотворительный проект, направленный на развитие детского спорта и поддержку детей с тяжёлыми диагнозами. В этом году за каждого участника, вышедшего на старт, компания перечислит средства на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников Дома детства № 95.
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А) на водную
Б) на ильинку
В) в парк гагарина
Г) в сад металлургов (на запсибе который)
Д) на стадион на металлургов (где манеж)
Е) на стадион на запсибе (где каток зимой)
Зачем вы, уки, Центральные улицы перекрываете???
Но луче всего езжайте:
Ж) из города на йуг и крысу свою педовскую заберите.