Гостей от мала до велика ждут интересные спортивные и развлекательные программы.

В городе третий раз подряд состоится спортивный праздник «Дай пять!». Организует его компания «Евраз». Главным событием станет массовый благотворительный забег. В этом году в нём примут участие 1 тысяча взрослых и 200 ребятишек, сообщает SU.

В связи с этим на три часа перекроют движение транспорта по улице Кирова — от проспекта Металлургов до бывшей «Орбиты», и по проспекту Кузнецкстроевскому — от кольца на Доме быта до проспекта Пионерского.

Участников и зрителей приглашают на Театральную площадь в воскресенье, 4 июня. Регистрация участников начнётся с 9:00 утра. В 11:00 стартуют ребятишки, в 11:30 — взрослые. Дети побегут 1 км, взрослые — 5 км.

Гостям праздника тоже не придётся скучать. Для них будут организованы показательные выступления спортсменов, уличные подвижные игры и танцевальные номера. Любой желающий сможет проверить себя и сдать нормы ГТО. Для самых маленьких новокузнечан предусмотрен батут и команда аниматоров.

«Дай пять!» — благотворительный проект, направленный на развитие детского спорта и поддержку детей с тяжёлыми диагнозами. В этом году за каждого участника, вышедшего на старт, компания перечислит средства на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников Дома детства № 95.