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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей
Гид по городу

В Новокузнецке пройдёт масштабный спортивный праздник

Сегодня 14:19
422
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Гостей от мала до велика ждут интересные спортивные и развлекательные программы.

В городе третий раз подряд состоится спортивный праздник «Дай пять!». Организует его компания «Евраз». Главным событием станет массовый благотворительный забег. В этом году в нём примут участие 1 тысяча взрослых и 200 ребятишек, сообщает SU.

В связи с этим на три часа перекроют движение транспорта по улице Кирова — от проспекта Металлургов до бывшей «Орбиты», и по проспекту Кузнецкстроевскому — от кольца на Доме быта до проспекта Пионерского.

Участников и зрителей приглашают на Театральную площадь в воскресенье, 4 июня. Регистрация участников начнётся с 9:00 утра. В 11:00 стартуют ребятишки, в 11:30 — взрослые. Дети побегут 1 км, взрослые — 5 км.

Гостям праздника тоже не придётся скучать. Для них будут организованы показательные выступления спортсменов, уличные подвижные игры и танцевальные номера. Любой желающий сможет проверить себя и сдать нормы ГТО. Для самых маленьких новокузнечан предусмотрен батут и команда аниматоров.

«Дай пять!» — благотворительный проект, направленный на развитие детского спорта и поддержку детей с тяжёлыми диагнозами. В этом году за каждого участника, вышедшего на старт, компания перечислит средства на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников Дома детства № 95.

Комментарии 3
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я
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значит на три дня штормовое.........
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Я так кумекаю:
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И какой смысл регистрироваться, - всеравно "порву" всех на трассе !?
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Злой
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Иврасовские ублюдки как вы достали. Езжайте со своими забегами:
А) на водную
Б) на ильинку
В) в парк гагарина
Г) в сад металлургов (на запсибе который)
Д) на стадион на металлургов (где манеж)
Е) на стадион на запсибе (где каток зимой)
Зачем вы, уки, Центральные улицы перекрываете???
Но луче всего езжайте:
Ж) из города на йуг и крысу свою педовскую заберите.
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