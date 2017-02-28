В Кемерове открывается Детская железная дорога.

Юбилейный десятый сезон стартует в четверг, 1 июня. В праздничной программе — интерактивное театрализованное представление, выступление творческих коллективов, шоу мыльных пузырей. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Торжественная церемония открытия начнётся в 10:00, а уже в 11:00 со станции Пионерская до станции Городская отправится первый поезд. Всех гостей ждут приятные подарки и весёлый концерт, отмечается в группе Детской железной дороги во «ВКонтакте».

В этот день юные пассажиры до 18 лет смогут проехать в поезде бесплатно. Кроме того, традиционно бесплатный проезд предоставляется в День России (12 июня) и в последнее воскресенье каждого летнего месяца.

В остальные дни цены на билеты сохранились на уровне прошлого года: для детей до 10 лет — 50 рублей, для взрослых — 100 рублей, для детей до 3 лет проезд бесплатный. Детским группам предоставляется скидка 25 процентов.