Новокузнечанка Ирина Вилкова не первый год покоряет телеканалы и театры страны.

Наша землячка больше всего запомнилась зрителям по роли дерзкой и грубоватой Милы в «Острове», а недавно она снялась в «Полицейском с Рублёвки». Ирина рассказала ВашГород.ру, откуда взяла образ Милы, почему любит кузбассовцев, и как нужно развиваться Новокузнецку.

ВГ: Вы снимались в «Острове» и недавно в «Полицейском с Рублёвки». Какая роль больше пришлась по душе?

И.В.: Обе хороши, спасибо авторам, они постарались. Но роль в «Острове» была создана, немного, наверное, с моей подачи. Мы вместе работали над образом, а потом, исходя из этого, ребята прописывали линии для Милы. С момента пилотной серии до съёмок первого сезона прошло почти полтора года, так что авторы знали меня и писали под понятный образ.

А на роль в «Полицейском с Рублёвки» я, на самом деле, сама напросилась. После премьеры «Острова» мы поговорили со сценаристом и режиссёром этого сериала Ильёй Куликовым и узнали, что хотим вместе работать. Спустя несколько месяцев это осуществилось. Это было очень приятное сотрудничество, Илья Куликов — один из самых лучших сценаристов нашей страны, с ним потрясающе работать. Так что обе эти роли по-разному хороши.

ВГ: Верно ли, что Мила чем-то на вас похожа?

И.В.: Она похожа на многих девочек из Новокузнецка. Я, по сути, взяла образ своей прекрасной школьной подруги, с которой я сидела за партой, и немножечко проэксплуатировала его. Образ Милы недалёк от меня, но утрирован.

ВГ: Насколько нам известно, в 16 лет вы уехали из Новокузнецка в Москву поступать в вуз. С какими сложностями столкнулись в столице?

И.В.: Сложности были в учёбе всегда, потому что у меня трудный характер. А в остальном — было много драйва. В 16 лет очень интересно поехать покорять Эверест.

ВГ: Повлияло ли как-то на вас то, что вы выросли на Запсибе?

И.В.: Безусловно, это очень сильно повлияло, потому что помимо того, что я актриса, я снимаю и пишу. И делаю я это только, как, на мой взгляд, делают все начинающие режиссёры, про своё детство. Сейчас я написала пьесу, которая называется «Пацаны против х**ни», и она, конечно же, про моих друзей с Запсиба. Она шла в Театре. doc и в Ростове-на-Дону. В нашем Новокузнецком театре почему-то, мне кажется, ей не придали должного внимания, а она была бы очень полезна для нашего города.

Я вообще очень часто пишу про Новокузнецк и всегда с большой теплотой его вспоминаю, потому что там прошло моё детство.

ВГ: Можно сказать, что запсибовская закалка помогла вам в Москве?

И.В.: Не то чтобы помогла, она меня сделала. Это часть моей личности. Я знаю и помню всегда, где я родилась и кто я.

ВГ: Вы нередко приезжаете в Новокузнецк. Какие ощущения после столицы?

И.В.: Я уже 12 лет живу то в Москве, то в Питере. Я, конечно, привыкла к этим городам, но очень люблю ездить в Сибирь, в том числе на Алтай, потому мне гораздо больше по духу наши сибирские люди — свободолюбивые и честные.

ВГ: По-вашему, сибиряки отличаются по взгляду на мир от жителей Центральной России?

И.В.: Да, безусловно. Они (сибиряки- прим.ред.) же все ссыльные, дерзкие, наглые (смеётся), честные. А здесь больше люди привыкли приспосабливаться, улыбаться всем.

ВГ: В своём «Инстаграме» вы как-то написали, что не советовали бы молодым девушкам становиться актрисами. Почему? Ведь со стороны кажется, что жизнь актрисы похожа на сказку.

И.В.: Очень бы не рекомендовала. Вообще, я там всё подробно расписала.

Быть актрисой — это очень мутное понятие. Я основываюсь на своём опыте, а сначала мне пришлось поработать в других сферах. Сейчас, будучи актрисой, я полтора месяца жила в другой стране, скучала по своим, резала ноги, терпела укусы комаров, блох на этом острове. Потом, вот уже третий месяц подряд занимаюсь боксом, потому что это нужно для другой роли. То есть, нет чётко сформированного пути.

Например, можно представить работу менеджера. Он знает, что будет завтра, знает, что будет, если он сделает какой-то шаг. У нас же ничего нельзя предугадать. И профессия актрисы бесполезная, по большому счёту. Лучше становиться врачами, рожать детей, не знаю, что-то делать полезное. А будучи актрисой, ты, в целом, занимаешься самолюбованием и подпитываешь собственную гордыню.

В.Г.: Что вы пожелаете новокузнечанам, которые хотят чего-либо добиться в других городах?

И.В.: Давайте я лучше обращусь ко всем новокузнечанам. Желаю им добиться у себя в городе переработки мусора, потому что мы засоряем планету. Одна третья часть суши на нашей совести.

И я желаю Новокузнецку быть передовым в этом смысле городом и заняться раздельной переработкой мусора.