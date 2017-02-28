Крупнейшая торговая сеть «Магнит» заключила договор с компанией из Сирии о поставке овощей и фруктов в Россию.
В ближайшие месяцы сирийская фирма собирается ввезти в Россию до 6 тысяч тонн продукции. В 2018 году планируется выйти на ежегодный импорт 80−90 тысяч тонн. Об этом пишет SU с ссылкой на «Коммерсант».
По словам владельца компании «Адыг-Юрак» Аслана Панеша, до 20 июня в Россию прибудет порядка 50 тонн томатов, баклажанов и перца, а также 240 тонн фруктов (слива, черешня, абрикосы, персики и другое).
На организацию поставок планируют потратить до 10 миллионов долларов.
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