Крупнейшая торговая сеть «Магнит» заключила договор с компанией из Сирии о поставке овощей и фруктов в Россию.

В ближайшие месяцы сирийская фирма собирается ввезти в Россию до 6 тысяч тонн продукции. В 2018 году планируется выйти на ежегодный импорт 80−90 тысяч тонн. Об этом пишет SU с ссылкой на «Коммерсант».

По словам владельца компании «Адыг-Юрак» Аслана Панеша, до 20 июня в Россию прибудет порядка 50 тонн томатов, баклажанов и перца, а также 240 тонн фруктов (слива, черешня, абрикосы, персики и другое).

На организацию поставок планируют потратить до 10 миллионов долларов.