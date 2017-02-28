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Россиян накормят овощами и фруктами из Сирии

Сегодня 15:40
503
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
topsostav.ru

Крупнейшая торговая сеть «Магнит» заключила договор с компанией из Сирии о поставке овощей и фруктов в Россию.

В ближайшие месяцы сирийская фирма собирается ввезти в Россию до 6 тысяч тонн продукции. В 2018 году планируется выйти на ежегодный импорт 80−90 тысяч тонн. Об этом пишет SU с ссылкой на «Коммерсант».

По словам владельца компании «Адыг-Юрак» Аслана Панеша, до 20 июня в Россию прибудет порядка 50 тонн томатов, баклажанов и перца, а также 240 тонн фруктов (слива, черешня, абрикосы, персики и другое).

На организацию поставок планируют потратить до 10 миллионов долларов.

Комментарии 6
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читатель
21 0
за все потраченные на эту сирию российские рублики они нас теперь бесплатно этими фруктами пожизненно кормить должны!
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хи-хэи
3 0
это по акции:крылатые ракеты в обмен на фрукты в СССР были вьетнамские бананы,кубинский ром и сигары и т.д.
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Вася
8 0
за все потраченные на эту сирию российские рублики они нас теперь бесплатно этими фруктами пожизненно кормить должны!
они то может и кормят бесплатно а вот МАГНИТ на это заработает
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хи-хи
0 0
они то может и кормят бесплатно а вот МАГНИТ на это заработает
и мираторг тоже начнет фрукты производить
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хи-хи
6 0
за все потраченные на эту сирию российские рублики они нас теперь бесплатно этими фруктами пожизненно кормить должны!
а ты уверен,что они просили такую помощь
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сми
1 0
а ты уверен,что они просили такую помощь
Сегодня утром в окрестностях Дамаска авиация Израиля снова разбомбила российские военные склады, вооружения из которых передавалось террористам «Хезболлы».
В результате авиаудара полностью уничтожены складские помещения, где хранились российские боеприпасы, передаваемые боевикам из террористической организации «Хезболла».
Блогеры, осведомленные с ситуацией в Сирии сообщают, что все израильские самолеты успешно вернулись на свою базу, а российские и сирийские системы ПВО снова не засекли атакующие их воздушные цели.
О погибших и пострадавших в результате авианалета террористах и российских военнослужащих не сообщается.
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