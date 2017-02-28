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Недвижимость и строительство

Агентства недвижимости Новокузнецка объявили бойкот «Авито»

Сегодня 15:58
882
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ternopoliany.te

Крупные агентства недвижимости Новокузнецка приняли решение о подготовке к прекращению выгрузки объектов на сайт объявлений «Авито», сообщает «Вариант».

Данное решение связано с постоянным увеличением стоимости рекламы на данном сайте. Многие эксперты отмечают, что риелторы вскормили «Авито» приучили к нему россиян, а в ответ получают лишь повышение цен на рекламу.

«Совершенно точно: ценовая политика „Авито“ всегда будет подразумевать установку максимально возможной цены на все виды рекламных услуг. Не случайно ведь здесь действует принцип региональности — цены для регионов различны, но можно быть уверенным: если они еще не достигли где-­то максимума, то лишь по нерасторопности. И самое печальное, что этот максимум всегда будет расти. Только что в Новокузнецке он подскочил в 1,5 раза. Приятно кому­-то от того, что нас посчитали богачами?», — пишет Фёдор Мариненко.

Фёдор Мариненко видит одной из альтернатив создание единой риелторской базы недвижимости самими риелторами, так как реклама большинства объектов жилой недвижимости выставляется на сайтах именно риелторами. Реальным шагом к объединению в интересах риэлторов может и должно стать единение на одной главной площадке.

Однако по-настоящему устроить бойкот «Авито» будет очень сложно по ряду причин. Во-первых, новокузнечане уже «привыкли» к этому сайту, а поведенческие стереотипы сломать очень сложно. Во-вторых, в настоящее время нет ни одной площадки в Новокузнецк, которая могла бы в равной степени конкурировать с посещаемостью «Авито».

В третьих, очень сложно будет достичь соглашения между всеми агентствами недвижимости Новокузнецка, потому что их в сейчас в городе работает большое количество и существует вероятность, что не всем придётся по душе данная идея. Да, и риелторы в частном порядке будут продолжать выкладывать объявления от себя. Ведь кому захочется терять клиентов, которые исправно приходят с «Авито», а следовательно и свою зарплату.

Поэтому есть вероятность, что часть агентств объявивших бойкот просто напросто останутся без клиентов, которых в кризис и без того не очень много.

Недвижимость и строительство
Комментарии 23
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111
19 4
+100500!!!!! Авито реально обнаглел. В Новокузнецке ещё не самые высокие цены. В других регионах - они просто неоправданно завышены. Причём, если попытаться удалить своё объявление на Авито (например, кто-то передумал продавать), а потом всё-таки опять выставить (всё-таки решили продавать) - то Авито тупо блокирует это объявление и тоже требует денег!!!
Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
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хи -хи
12 6
видать ху и вата новокузнецким типоэлторам.То сберу бойкот,то авито.....походу они дружно об"явили бойкот своему мозгу.
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Читатель
14 2
+100500!!!!! Авито реально обнаглел. В Новокузнецке ещё не самые высокие цены. В других регионах - они просто неоправданно завышены. Причём, если попытаться удалить своё объявление на Авито (например, кто-то передумал продавать), а потом всё-таки опять выставить (всё-таки решили продавать) - то Авито тупо блокирует это объявление и тоже требует денег!!!
Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
В данном случае понятие "обнаглели" вообще не уместно, они не госструктура, сайт частный и их право устанавливать условия, причем сайт раскрученный, в него много вложено. Не нравится - есть альтернатива, насильно не тащат туда.
Риэлторы тоже в большинстве своем наглеют.
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1
20 0
Хотел квартиру сдать через авито, запросили 800 рублей. Ну нах... такие услуги.
ответить
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хи -хи
10 2
видать ху и вата новокузнецким типоэлторам.То сберу бойкот,то авито.....походу они дружно об"явили бойкот своему мозгу.
понимая свою ненужность на рынке , но как утопающие
" ципляются за ***(т.е. соломинку) люди не бойтесь друг-друга,пользуйтесь ими на начальном этапе,а потом кидайте,договора сними для суда-туалетная бумага
ответить
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..
1 2
Хотел квартиру сдать через авито, запросили 800 рублей. Ну нах... такие услуги.
Сейчас не знаю, а буквально 2 месяца назад был и бесплатный вариант.Нажать несколько раз нет за плату и они отстают.Вы не очень разобрались там наверно
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хо-хо
4 0
понимая свою ненужность на рынке , но как утопающие
" ципляются за ***(т.е. соломинку) люди не бойтесь друг-друга,пользуйтесь ими на начальном этапе,а потом кидайте,договора сними для суда-туалетная бумага
+ много
Расплодилось риелторов как крыс, зараза от них только. Тупо смотришь ценники, на хату допустим цена 2560, сразу видно что 60 тыс. это наценка за несуществующие услуги риелторов. Но и этого мало, эти крысы еще умудряются некоторых покупателей раскрутить на бабосы за сделку, типа такие говорят, ну вы же нашли квартиру через нас, значит платите нам процент от цены квартиры. А в ответ мы говорим - Й вам с маслицем )))

Тоже всем советую - кидайте этих утырков, как только найдете покупателя. Главное им оригиналы документов в лапы не отдавайте! Оригиналы храните у себя и показывайте только покупателям, а не барыгам-крысам.
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С.
15 0
+100500!!!!! Авито реально обнаглел. В Новокузнецке ещё не самые высокие цены. В других регионах - они просто неоправданно завышены. Причём, если попытаться удалить своё объявление на Авито (например, кто-то передумал продавать), а потом всё-таки опять выставить (всё-таки решили продавать) - то Авито тупо блокирует это объявление и тоже требует денег!!!
Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
Висело на Авито у меня объявление. Не продажа. Услуги. Причем, когда подавала первый раз, не хотели принимать, дескать, читайте правила, ваша услуга запрещена к размещению. Я так просто не успокоилась, стала писать претензию в поддержку. И привела ссылки на 3 объявления такой же тематики из нашего города. Через день объявление разблокировали и опубликовали. Затем, я пропустила срок продления, пришлось заново отправлять эту объяву. И пошла второй раз по одному и тому же кругу. Теперь в переписке я ссылалась уже на свое ранее висевшее объявление. Разблокировали.
Как они вообще работают?
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111
5 9
В данном случае понятие "обнаглели" вообще не уместно, они не госструктура, сайт частный и их право устанавливать условия, причем сайт раскрученный, в него много вложено. Не нравится - есть альтернатива, насильно не тащат туда.
Риэлторы тоже в большинстве своем наглеют.
Что уместно, а что неуместно, я решу без тебя. Обнаглели - это точное название "деятельности" сайта Авито. Изначально цены были иными - это первое. И не надо тут сказки рассказывать в его много вложено! не смешите! Он не менялся со дня своего создания! Но он раскрученный сайт, и что? Можно неоправданно завышать цены, так сказать, ставить их "от фонаря"? С какой такой радости?
Вы явно сотрудник Авито. Так вот, не надо тут пальцы гнуть - "никто насильно не тащит".... Не плюй в колодец, из которого пьёшь.
Я - не риэлтор. Я просто частное лицо. Если бы ваш Авито завышал цены для юр.лиц - это один разговор. Но драть деньги со всех подряд - это наглость. И они ОБНАГЛЕЛИ, ясно?
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Евгения
1 9
Сейчас не знаю, а буквально 2 месяца назад был и бесплатный вариант.Нажать несколько раз нет за плату и они отстают.Вы не очень разобрались там наверно
Дала обьявление на авито ,сдать комнату,ни каких денег не платила,там нужно разобраться как подать обьявление бесплатно.
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2+2
3 1
Висело на Авито у меня объявление. Не продажа. Услуги. Причем, когда подавала первый раз, не хотели принимать, дескать, читайте правила, ваша услуга запрещена к размещению. Я так просто не успокоилась, стала писать претензию в поддержку. И привела ссылки на 3 объявления такой же тематики из нашего города. Через день объявление разблокировали и опубликовали. Затем, я пропустила срок продления, пришлось заново отправлять эту объяву. И пошла второй раз по одному и тому же кругу. Теперь в переписке я ссылалась уже на свое ранее висевшее объявление. Разблокировали.
Как они вообще работают?
Работают точно так же как ВСЁ в россии - через Ж.О.П.У )) Пытаясь при этом обуть ближнего.
ответить
аватар
мимо
0 25
Хотел квартиру сдать через авито, запросили 800 рублей. Ну нах... такие услуги.
149 рублей стоимость размещения объявления об аренде на 30 дней, если с доп услугами то может быть дороже
ответить
аватар
Читатель
1 2
Что уместно, а что неуместно, я решу без тебя. Обнаглели - это точное название "деятельности" сайта Авито. Изначально цены были иными - это первое. И не надо тут сказки рассказывать в его много вложено! не смешите! Он не менялся со дня своего создания! Но он раскрученный сайт, и что? Можно неоправданно завышать цены, так сказать, ставить их "от фонаря"? С какой такой радости?
Вы явно сотрудник Авито. Так вот, не надо тут пальцы гнуть - "никто насильно не тащит".... Не плюй в колодец, из которого пьёшь.
Я - не риэлтор. Я просто частное лицо. Если бы ваш Авито завышал цены для юр.лиц - это один разговор. Но драть деньги со всех подряд - это наглость. И они ОБНАГЛЕЛИ, ясно?
Не нервничайте. Я такой же пользователь, только мне неудобств сайт не приносит. Пользуюсь им бесплатно БЕЗ проблем.
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
ответить
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111
0 0
Дала обьявление на авито ,сдать комнату,ни каких денег не платила,там нужно разобраться как подать обьявление бесплатно.
Евгения, вы смешная. уже через день-два ваше объявление никто не увидит. Потому что таких как вы, много. Ваше объявление опустится и будет примерно на 10-ой страничке, до которой никто не дойдёт. А чтобы ваше объявление было наверху, его нужно поднять. Но уже за деньги!!!!! Причём за немалые!!!!!!!
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+______+
1 2
Не нервничайте. Я такой же пользователь, только мне неудобств сайт не приносит. Пользуюсь им бесплатно БЕЗ проблем.
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
+1
у ватника пукан задымился нипадецки ))) походу ему дебилизатор окончательно моск сломал, что он в первом же комментарии увидел "сотрудника" авито )))))))
ответить
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111
2 1
Не нервничайте. Я такой же пользователь, только мне неудобств сайт не приносит. Пользуюсь им бесплатно БЕЗ проблем.
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
О какие подробности знаете - шведы))) Точно сотрудник.
Да, нервничаю. Ибо тупость раздражает.
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде: Бесплатно без проблем - сказки рассказывай валенкам безграмотным. Читай выше - решили убрать объявление, передумали продавать - это право каждого. Через 5 дней всё-таки решили продавать. И Авито заблокировал объявление и стал требовать денег!
Я тогда написала претензию - что подам на них в суд. И тогда моё объявление разблокировали! Так что они прекрасно понимают, что нарушают законы!
Теперь по поводу шведов. Да хоть марсиане. Но "деятельность" свою они развели на территории РФ - так что соблюдайте законы страны!
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Елена
0 12
Пользуюсь авито в личных целях. Бесплатно до 30 дней. Если надо оформить как ВИП, то платишь. Все зависит от срочности и важности объявления. Квартиру продавать и покупать бы там не стала. Мне не нравится как он работает с недвижимостью. Не удобный интерфейс. Если агенства байкотируют сайт, то пусть создадут единую свою базу и объявят жителям ее название. Думаю, что все будут благодарны.
ответить
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111
2 1
+1
у ватника пукан задымился нипадецки ))) походу ему дебилизатор окончательно моск сломал, что он в первом же комментарии увидел "сотрудника" авито )))))))
"Ватник, пукан, моск, нипадецки"...)) Вот он налицо - уровень тупоголовых необразованных сотрудников Авито.
ответить
аватар
...
0 4
Пользуюсь авито в личных целях. Бесплатно до 30 дней. Если надо оформить как ВИП, то платишь. Все зависит от срочности и важности объявления. Квартиру продавать и покупать бы там не стала. Мне не нравится как он работает с недвижимостью. Не удобный интерфейс. Если агенства байкотируют сайт, то пусть создадут единую свою базу и объявят жителям ее название. Думаю, что все будут благодарны.
Интерфейс, да, не очень удобный, но зато на авито есть классная штука - отображение объектов на карте, где сразу видно все квартиры. ООООЧЕНЬ удобненько, тыкнул на флажок и рассматривай фотки.
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z
0 0
Авито был продан в прошлом году, поэтому повышение цен - вполне ожидаемо.
Пока люди не разобрались с "возможностью выставления товаров" через социальные сети, авито и подобные проекты будут пытаться зарабатывать на доле рынка.
Очень жаль, что риэлторы новокузнецка не понимают, как бороться за рынок и кто/что является реальным врагом недвижимости.
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4
2 0
Работают точно так же как ВСЁ в россии - через Ж.О.П.У )) Пытаясь при этом обуть ближнего.
это точно ,при этом считая себя незаменимыми
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+______+
0 1
"Ватник, пукан, моск, нипадецки"...)) Вот он налицо - уровень тупоголовых необразованных сотрудников Авито.
выпей таблеточку и включи киселева, он тебя успокоит ))))
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111
0 0
выпей таблеточку и включи киселева, он тебя успокоит ))))
Киселева смотрят такие как ты - тупоголовые и необразованные быдло. Я предпочитаю РБК.
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