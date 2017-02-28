Крупные агентства недвижимости Новокузнецка приняли решение о подготовке к прекращению выгрузки объектов на сайт объявлений «Авито», сообщает «Вариант».
Данное решение связано с постоянным увеличением стоимости рекламы на данном сайте. Многие эксперты отмечают, что риелторы вскормили «Авито» приучили к нему россиян, а в ответ получают лишь повышение цен на рекламу.
«Совершенно точно: ценовая политика „Авито“ всегда будет подразумевать установку максимально возможной цены на все виды рекламных услуг. Не случайно ведь здесь действует принцип региональности — цены для регионов различны, но можно быть уверенным: если они еще не достигли где-то максимума, то лишь по нерасторопности. И самое печальное, что этот максимум всегда будет расти. Только что в Новокузнецке он подскочил в 1,5 раза. Приятно кому-то от того, что нас посчитали богачами?», — пишет Фёдор Мариненко.
Фёдор Мариненко видит одной из альтернатив создание единой риелторской базы недвижимости самими риелторами, так как реклама большинства объектов жилой недвижимости выставляется на сайтах именно риелторами. Реальным шагом к объединению в интересах риэлторов может и должно стать единение на одной главной площадке.
Однако по-настоящему устроить бойкот «Авито» будет очень сложно по ряду причин. Во-первых, новокузнечане уже «привыкли» к этому сайту, а поведенческие стереотипы сломать очень сложно. Во-вторых, в настоящее время нет ни одной площадки в Новокузнецк, которая могла бы в равной степени конкурировать с посещаемостью «Авито».
В третьих, очень сложно будет достичь соглашения между всеми агентствами недвижимости Новокузнецка, потому что их в сейчас в городе работает большое количество и существует вероятность, что не всем придётся по душе данная идея. Да, и риелторы в частном порядке будут продолжать выкладывать объявления от себя. Ведь кому захочется терять клиентов, которые исправно приходят с «Авито», а следовательно и свою зарплату.
Поэтому есть вероятность, что часть агентств объявивших бойкот просто напросто останутся без клиентов, которых в кризис и без того не очень много.
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Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
Риэлторы тоже в большинстве своем наглеют.
" ципляются за ***(т.е. соломинку) люди не бойтесь друг-друга,пользуйтесь ими на начальном этапе,а потом кидайте,договора сними для суда-туалетная бумага
" ципляются за ***(т.е. соломинку) люди не бойтесь друг-друга,пользуйтесь ими на начальном этапе,а потом кидайте,договора сними для суда-туалетная бумага
Расплодилось риелторов как крыс, зараза от них только. Тупо смотришь ценники, на хату допустим цена 2560, сразу видно что 60 тыс. это наценка за несуществующие услуги риелторов. Но и этого мало, эти крысы еще умудряются некоторых покупателей раскрутить на бабосы за сделку, типа такие говорят, ну вы же нашли квартиру через нас, значит платите нам процент от цены квартиры. А в ответ мы говорим - Й вам с маслицем )))
Тоже всем советую - кидайте этих утырков, как только найдете покупателя. Главное им оригиналы документов в лапы не отдавайте! Оригиналы храните у себя и показывайте только покупателям, а не барыгам-крысам.
Обнаглели донельзя. Потрудитесь хоть раз почитать их условия размещения - волосы дыбом встают от наглости Авито. Очень здорово было бы, если бы всё-таки бойкот сработал!
Как они вообще работают?
Риэлторы тоже в большинстве своем наглеют.
Вы явно сотрудник Авито. Так вот, не надо тут пальцы гнуть - "никто насильно не тащит".... Не плюй в колодец, из которого пьёшь.
Я - не риэлтор. Я просто частное лицо. Если бы ваш Авито завышал цены для юр.лиц - это один разговор. Но драть деньги со всех подряд - это наглость. И они ОБНАГЛЕЛИ, ясно?
Как они вообще работают?
Вы явно сотрудник Авито. Так вот, не надо тут пальцы гнуть - "никто насильно не тащит".... Не плюй в колодец, из которого пьёшь.
Я - не риэлтор. Я просто частное лицо. Если бы ваш Авито завышал цены для юр.лиц - это один разговор. Но драть деньги со всех подряд - это наглость. И они ОБНАГЛЕЛИ, ясно?
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
у ватника пукан задымился нипадецки ))) походу ему дебилизатор окончательно моск сломал, что он в первом же комментарии увидел "сотрудника" авито )))))))
К сути - сайт коммерческий, собственники шведы. Им вообще пофиг на ваши недовольства
Да, нервничаю. Ибо тупость раздражает.
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде: Бесплатно без проблем - сказки рассказывай валенкам безграмотным. Читай выше - решили убрать объявление, передумали продавать - это право каждого. Через 5 дней всё-таки решили продавать. И Авито заблокировал объявление и стал требовать денег!
Я тогда написала претензию - что подам на них в суд. И тогда моё объявление разблокировали! Так что они прекрасно понимают, что нарушают законы!
Теперь по поводу шведов. Да хоть марсиане. Но "деятельность" свою они развели на территории РФ - так что соблюдайте законы страны!
у ватника пукан задымился нипадецки ))) походу ему дебилизатор окончательно моск сломал, что он в первом же комментарии увидел "сотрудника" авито )))))))
Пока люди не разобрались с "возможностью выставления товаров" через социальные сети, авито и подобные проекты будут пытаться зарабатывать на доле рынка.
Очень жаль, что риэлторы новокузнецка не понимают, как бороться за рынок и кто/что является реальным врагом недвижимости.