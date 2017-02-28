Крупные агентства недвижимости Новокузнецка приняли решение о подготовке к прекращению выгрузки объектов на сайт объявлений «Авито», сообщает «Вариант».

Данное решение связано с постоянным увеличением стоимости рекламы на данном сайте. Многие эксперты отмечают, что риелторы вскормили «Авито» приучили к нему россиян, а в ответ получают лишь повышение цен на рекламу.

«Совершенно точно: ценовая политика „Авито“ всегда будет подразумевать установку максимально возможной цены на все виды рекламных услуг. Не случайно ведь здесь действует принцип региональности — цены для регионов различны, но можно быть уверенным: если они еще не достигли где-­то максимума, то лишь по нерасторопности. И самое печальное, что этот максимум всегда будет расти. Только что в Новокузнецке он подскочил в 1,5 раза. Приятно кому­-то от того, что нас посчитали богачами?», — пишет Фёдор Мариненко.

Фёдор Мариненко видит одной из альтернатив создание единой риелторской базы недвижимости самими риелторами, так как реклама большинства объектов жилой недвижимости выставляется на сайтах именно риелторами. Реальным шагом к объединению в интересах риэлторов может и должно стать единение на одной главной площадке.

Однако по-настоящему устроить бойкот «Авито» будет очень сложно по ряду причин. Во-первых, новокузнечане уже «привыкли» к этому сайту, а поведенческие стереотипы сломать очень сложно. Во-вторых, в настоящее время нет ни одной площадки в Новокузнецк, которая могла бы в равной степени конкурировать с посещаемостью «Авито».

В третьих, очень сложно будет достичь соглашения между всеми агентствами недвижимости Новокузнецка, потому что их в сейчас в городе работает большое количество и существует вероятность, что не всем придётся по душе данная идея. Да, и риелторы в частном порядке будут продолжать выкладывать объявления от себя. Ведь кому захочется терять клиентов, которые исправно приходят с «Авито», а следовательно и свою зарплату.

Поэтому есть вероятность, что часть агентств объявивших бойкот просто напросто останутся без клиентов, которых в кризис и без того не очень много.