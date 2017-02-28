Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей

Россияне начали массово экономить на продуктах

Сегодня 16:49
413
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gov.spb.ru

При этом наши соотечественники не готовы мириться со снижением качества продуктов.

В целом за прошедший год 67 процентов населения стали в той или иной степени экономить на продуктах. Из них 27 процентов — существенно. Чаще других значительно экономят пенсионеры (34 процента), жители крупных городов (34 процента). Такие данные приводит ВЦИОМ.

При этом подавляющее число россиян не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88 процентов россиян не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. За высокое качество обслуживания и широкий ассортимент готовы платить больше 83 процентов и 80 процентов респондентов соответственно.

73 процента опрошенных не готовы ради более низких цен мириться с дефицитом продуктов первой необходимости, 56 процентов — с сокращением числа магазинов.

Опрос проведён 14−15 апреля 2017 года. В нём приняли участие 1 200 респондентов от 18 лет.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
хи-хи
5 2
сирия нам поможет и дача через 2-3 недели можно будет делать огуречно-клубничный смузи ,а пока колба еще не отошла и крапива с одуванчиками и помните- срать и жрать-быдлячий кайф
ответить
аватар
Покупатель
11 0
Так скажем покупка продуктов стала более обдуманной. Меньше стали в метро закупаться , чаще в ленту и Ашан со списком, продуманным заранее. Больше стали готовить сами, меньше полуфабрикатов берем. Даже цены стараешься помнить, чтобы ,увидев акцию, обязательно купит побольше . Но если с продуктами появилась продуманность покупки, то с вещами все намного сложнее. Они заметно подорожали, и это грустно.
ответить
аватар
а есть то так хоцца..
2 0
сирия нам поможет и дача через 2-3 недели можно будет делать огуречно-клубничный смузи ,а пока колба еще не отошла и крапива с одуванчиками и помните- срать и жрать-быдлячий кайф

В Госдуме ...Депутат посоветовал россиянам меньше кушать...
Главное дожить до весны: жителям Вологды мэр предложил есть крапиву, а на прилавках появилась колбаса «Санкции сыровяленые»…
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ