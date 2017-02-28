При этом наши соотечественники не готовы мириться со снижением качества продуктов.

В целом за прошедший год 67 процентов населения стали в той или иной степени экономить на продуктах. Из них 27 процентов — существенно. Чаще других значительно экономят пенсионеры (34 процента), жители крупных городов (34 процента). Такие данные приводит ВЦИОМ.

При этом подавляющее число россиян не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88 процентов россиян не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости. За высокое качество обслуживания и широкий ассортимент готовы платить больше 83 процентов и 80 процентов респондентов соответственно.

73 процента опрошенных не готовы ради более низких цен мириться с дефицитом продуктов первой необходимости, 56 процентов — с сокращением числа магазинов.

Опрос проведён 14−15 апреля 2017 года. В нём приняли участие 1 200 респондентов от 18 лет.