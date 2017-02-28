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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей

Кузбассовцам обещают заморозки в первую летнюю ночь

Сегодня 16:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В ночь на 1 июня в Кемеровской области сильно похолодает.

Местами температура опустится до 0,-2°С, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Днём ожидается +16,+21°С.

После жары в понедельник в Кузбасс пришла прохладная погода. На 31 число обещали штормовое предупреждение, грозы и град. Но уже 1 июня ветер и осадки пойдут на спад.

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