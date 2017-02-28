Территории заповедника «Кузнецкий Алатау» в Крапивинском районе продадут в частные руки.

Ещё в январе более 140 000 гектаров земли в Кузбассе выставили на торги. 96 000 гектаров относится к охраняемой зоне государственного заповедника «Кузнецкий Алатау». Новый владелец сможет 49 лет пользоваться участком и охотиться на его территории. Эту проблему недавно обсудили на круглом столе Общественного народного фронта.

Документы на проведение аукционы уже готовы, он пройдёт 22 июня в Кемерове. Решение приняли чиновники Кузбасского департамента по охране объектов животного мира, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

Руководство «Кузнецкого Алатау» считает, что при продаже участка говорить о сохранении животного мира даже не стоит. Сотрудники собрали 2500 подписей под петицией об отмене аукциона, однако в высшие инстанции пока не обращались.

Напомним, о выставлении земли заповедника на торги стало известно в январе. Сотрудники «Кузнецкого Алатау» тут же начали собирать подписи жителей за отмену аукциона.