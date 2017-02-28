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Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей

В Кузбассе разыскали таинственного спасителя тонущего ребёнка

Сегодня 07:20
1193
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кемеровской области

В Берёзовском неизвестный мужчина, рискуя своей жизнью, вытащил мальчика из реки.

Как ранее писал ВашГород.ру, 10-летний берёзовчанин с друзьями гулял на берегу Барзаса, поскользнулся на камне и упал в реку. Его подхватило бурным течением. Отдыхавший рядом мужчина тут же бросился в воду и вытащил ребёнка. Случайный свидетель снял это на телефон, а неизвестный спаситель исчез.

Родители мальчика обратились в полицию с просьбой найти мужчину. Также его искали и в ОМВД по Берёзовскому — чтобы поблагодарить за проявленную отвагу.

Героя этой истории удалось найти несколько дней назад. В дежурную часть берёзовской полиции позвонила женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Она рассказала, что знает человека, спасшего ребёнка от гибели.

Им оказался 40-летний березовчанин Дмитрий Раенко, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Дмитрий рассказал, что в тот день пришёл на реку Барзас вместе с восьмилетним сыном, чтобы посмотреть, спала ли вода.

Когда я увидел в реке мальчишку, то сразу понял, что ему нужна помощь: это место очень глубокое, вода была ледяной, течение — бурным, и спустя несколько сотен метров его могло бы прибить к опоре моста, — рассказал Дмитрий Раенко полицейским.

Сын мужчины терпеливо ожидал отца на берегу.

Когда я вышел из воды, он похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, папка!» — добавил березовчанин.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД по Берёзовскому Виталий Ларин поблагодарил Дмитрия Раенко за отвагу и смелость и вручил благодарственное письмо. Как отметили в ведомстве, профессиональная деятельность мужчины связана со спасением людей: он работает водителем в пожарной части.

Комментарии 4
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Бусина
5 1
Что так-то, за спасение жизни ребенка всего благодарственное письмо??!!! Полицейским, уж сколько раз медальки давали "За веру и добро", а чем этот парень хуже!!???? Или губер не читает новости?????Медаль герою надо дать!!!!!!!!!!Спас ребенка, спас будущее !!!!!!!
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123
0 2
Что так-то, за спасение жизни ребенка всего благодарственное письмо??!!! Полицейским, уж сколько раз медальки давали "За веру и добро", а чем этот парень хуже!!???? Или губер не читает новости?????Медаль герою надо дать!!!!!!!!!!Спас ребенка, спас будущее !!!!!!!
Вернется из отпуска губернатор и наградит. Полиция наградила от себя. МЧС тоже наградит. Что за истерика-то??? ПМС что-ли???
Сколько же вечно недовольных-то.
Не наградили - плохо. Наградили-плохо. Наградили, отобрали награду - опять плохо. Дурдом.
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Да я это я
0 0
Что так-то, за спасение жизни ребенка всего благодарственное письмо??!!! Полицейским, уж сколько раз медальки давали "За веру и добро", а чем этот парень хуже!!???? Или губер не читает новости?????Медаль герою надо дать!!!!!!!!!!Спас ребенка, спас будущее !!!!!!!
Как всегда , кто то спасает, а кто-то, вместо того чтобы спасти, снимает на телефон . прекрасно
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0 0
Вернется из отпуска губернатор и наградит. Полиция наградила от себя. МЧС тоже наградит. Что за истерика-то??? ПМС что-ли???
Сколько же вечно недовольных-то.
Не наградили - плохо. Наградили-плохо. Наградили, отобрали награду - опять плохо. Дурдом.
Нет, не истерика и не ПМС.

Просто непонятно и немного обидно.
1. Киркоровы всякие, под фанеру ротовое отверстие открывающие, получают медали, а к ним - денежные выплаты.
2. Скромные водители-пожарные, спасающие людей - бумажку обычную и устную благодарность.
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