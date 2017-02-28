В Берёзовском неизвестный мужчина, рискуя своей жизнью, вытащил мальчика из реки.
Как ранее писал ВашГород.ру, 10-летний берёзовчанин с друзьями гулял на берегу Барзаса, поскользнулся на камне и упал в реку. Его подхватило бурным течением. Отдыхавший рядом мужчина тут же бросился в воду и вытащил ребёнка. Случайный свидетель снял это на телефон, а неизвестный спаситель исчез.
Родители мальчика обратились в полицию с просьбой найти мужчину. Также его искали и в ОМВД по Берёзовскому — чтобы поблагодарить за проявленную отвагу.
Героя этой истории удалось найти несколько дней назад. В дежурную часть берёзовской полиции позвонила женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Она рассказала, что знает человека, спасшего ребёнка от гибели.
Им оказался 40-летний березовчанин Дмитрий Раенко, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Дмитрий рассказал, что в тот день пришёл на реку Барзас вместе с восьмилетним сыном, чтобы посмотреть, спала ли вода.
Когда я увидел в реке мальчишку, то сразу понял, что ему нужна помощь: это место очень глубокое, вода была ледяной, течение — бурным, и спустя несколько сотен метров его могло бы прибить к опоре моста, — рассказал Дмитрий Раенко полицейским.
Сын мужчины терпеливо ожидал отца на берегу.
Когда я вышел из воды, он похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, папка!» — добавил березовчанин.
Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД по Берёзовскому Виталий Ларин поблагодарил Дмитрия Раенко за отвагу и смелость и вручил благодарственное письмо. Как отметили в ведомстве, профессиональная деятельность мужчины связана со спасением людей: он работает водителем в пожарной части.
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Сколько же вечно недовольных-то.
Не наградили - плохо. Наградили-плохо. Наградили, отобрали награду - опять плохо. Дурдом.
Сколько же вечно недовольных-то.
Не наградили - плохо. Наградили-плохо. Наградили, отобрали награду - опять плохо. Дурдом.
Просто непонятно и немного обидно.
1. Киркоровы всякие, под фанеру ротовое отверстие открывающие, получают медали, а к ним - денежные выплаты.
2. Скромные водители-пожарные, спасающие людей - бумажку обычную и устную благодарность.