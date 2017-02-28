Житель Белова поступил по принципу «Так не достанься же ты никому!» и поджёг машину, чтобы её не забрали за долг.

Мужчина взял «Ладу Самара» в кредит, но через какое-то время перестал платить. Представители банка в суде добились возвращения машины, и к мужчине пришли судебный приставы. Мужчина уговаривал представителей закона не забирать машину. Тогда одна из приставов позвонила сотрудникам банка и сказала, что они могут приехать и забрать машину.

Затем пристав села на переднее сиденье авто и начала составлять акт осмотра. Беловчанин в это время полил машину горючим и потребовал женщину покинуть салон. После этого машина загорелась, а сам поджигатель сбежал.

Судебные приставы принялись тушить машину и вызвали пожарных. По этому факту в Следкоме по Кемеровской области проводят проверку.