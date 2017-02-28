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Названы самые качественные товары в России

Сегодня 07:30
794
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
argumenti.ru

Глава Роскачества рассказал, какие продукты и товары лучше всего удаётся производить российским компаниям.

В список лучших вошли подсолнечное масло, гречка, рис и мука.

Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор: 54 процента исследованных нами торговых марок подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80 процентов, — заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.

А российские макароны из твёрдых сортов пшеницы, по его словам, могут конкурировать с лучшими итальянскими марками.

Если говорить о непищевых товарах, то лучше всего дела обстоят в швейной промышленности. Одежда российских производителей, по словам Протасова, пошита на отлично. Другое дело — поступающие ткани. Их качество оставляет желать лучшего. Исследования показали большую долю фальсификата, когда потребитель платит за натуральные материалы, а получает синтетику.

Комментарии 4
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местный-2
7 0
"Другое дело — поступающие ткани. Их качество оставляет желать лучшего."
Кто мешает восстановить российскую легкую промышленность?
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Венz
5 0
"Другое дело — поступающие ткани. Их качество оставляет желать лучшего."
Кто мешает восстановить российскую легкую промышленность?
А мешает восстановить российскую легкую промышленность огромное количество желающих получить мзду чиновников, разных максимов протасовых.
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конь в пальто
0 0
"Другое дело — поступающие ткани. Их качество оставляет желать лучшего."
Кто мешает восстановить российскую легкую промышленность?
Таможенники. Не помню уже кто из чиновников ляпнул, но говорили, что если потрясти таможню, то там половина бюджета страны закопана.
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