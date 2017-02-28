Глава Роскачества рассказал, какие продукты и товары лучше всего удаётся производить российским компаниям.

В список лучших вошли подсолнечное масло, гречка, рис и мука.

Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор: 54 процента исследованных нами торговых марок подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80 процентов, — заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.

А российские макароны из твёрдых сортов пшеницы, по его словам, могут конкурировать с лучшими итальянскими марками.

Если говорить о непищевых товарах, то лучше всего дела обстоят в швейной промышленности. Одежда российских производителей, по словам Протасова, пошита на отлично. Другое дело — поступающие ткани. Их качество оставляет желать лучшего. Исследования показали большую долю фальсификата, когда потребитель платит за натуральные материалы, а получает синтетику.