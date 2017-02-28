Крупная федеральная сеть детских парков развлечений ждет всех гостей в ТРЦ «Планета».
«Мегалэнд» — это суперсовременный парк развлечений, аналогов которого нет в Кузбассе! Разбираемся почему, итак, здесь есть:
Помимо экстремальных развлечений в «Мегалэнде» присутствует и традиционная развлекательная часть, состоящая из внушительного парка игровых автоматов, призотеки и детского сада для самых маленьких. Были сохранены и полюбившиеся ранее total cube, 5D cinema и «Ветерок» — американская горка с крутыми спусками и подъемами.
В парке можно оставить ребенка под присмотром гувернера и спокойно продолжить шопинг и отметить день рождения вашего чада, выбрав уникальный сценарий праздника. Также есть уютная пиццерия, где можно устроить праздничный банкет или просто перекусить.
Парк детских развлечений «Мегалэнд» работает каждый день с 10 утра до 10 вечера.
ТРЦ «Планета», 2 уровень. тел. 20−02−32.
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