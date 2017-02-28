Крупная федеральная сеть детских парков развлечений ждет всех гостей в ТРЦ «Планета».

«Мегалэнд» — это суперсовременный парк развлечений, аналогов которого нет в Кузбассе! Разбираемся почему, итак, здесь есть:

экстрим-парк — настоящие веревочные джунгли, здесь дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные переправы, стать участниками настоящих приключений, покорителями вершин. Представлено несколько трасс: от 50 сантиметров до нескольких метров над уровнем пола. Несмотря на двойную страховку и всевозможные меры предосторожности за каждой трассой в парке дополнительно закреплен опытный инструктор, который следит за безопасностью и при необходимости помогает пройти сложные участки.

батутная арена — двухуровневый комплекс, состоящий из множества батутных секций. От миниатюрных, для самых маленьких прыгунов, до батутов олимпийского стандарта.

лабиринт — шестиуровневый лабиринт с огромными туннелями, множеством тайных комнат, лестницами и препятствиями, которые предстоит пройти каждому ребенку.

Помимо экстремальных развлечений в «Мегалэнде» присутствует и традиционная развлекательная часть, состоящая из внушительного парка игровых автоматов, призотеки и детского сада для самых маленьких. Были сохранены и полюбившиеся ранее total cube, 5D cinema и «Ветерок» — американская горка с крутыми спусками и подъемами.

В парке можно оставить ребенка под присмотром гувернера и спокойно продолжить шопинг и отметить день рождения вашего чада, выбрав уникальный сценарий праздника. Также есть уютная пиццерия, где можно устроить праздничный банкет или просто перекусить.

Парк детских развлечений «Мегалэнд» работает каждый день с 10 утра до 10 вечера.

ТРЦ «Планета», 2 уровень. тел. 20−02−32.

megalandpark.ru

vk.com/megaland42