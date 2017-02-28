Дача — это наше всё. Ни один здравомыслящий человек, имеющий дом за городом, не станет томиться в городской квартире, когда всё кругом прямо шепчет: добро пожаловать на территорию лета!

Как рабочий день закончился, сразу же грузим в авто бадминтон, шашлык, собак и детей — и на любимую дачу. А там… Дубы-колдуны, речка с рыбалкой за забором, птички поют, и уже можно пастись на грядках с первой, самой сладкой клубникой! А на выходных, конечно же, приедут «неодаченные» друзья, которых просто грех не использовать для растопки бани и поливки огурцов. Смотришь вокруг — сердце радуется. Особенно если дачка — залюбуешься. А о том, как привести её в максимально удобное и красивое состояние, читайте советы специалистов!

Руслан Никулин, ведущий специалист магазина «TERMA»:

— Сегодня жизнь за городом не только может, но и должна ничуть не уступать городской по комфорту. А одно из главных благ цивилизации — это, конечно же, хорошее водоснабжение. Причём воды в загородном доме требуется даже больше, чем в квартире. Можно сказать словами старой песни, что на даче — «без воды и ни туды, и ни сюды». Ни посадки полить, ни в бане попариться, ни посуду вымыть.

Разумеется, для членов семьи и их гостей наиболее комфортно, когда вода подведена ко всем дачным помещениям, где она нужна. Как минимум, к кухне, ванной и туалету. При этом важно, чтобы имеющаяся система водоснабжения обеспечивала постоянный и стабильный напор. Иначе можно оказаться без воды на кухне или в бане, пока поливаются грядки или наоборот. А, к примеру, водонагреватели — тоже очень приятная для создания загородного комфорта вещь — то подают холодную воду, то «выстреливают» кипятком.

С задачей надёжного и бесперебойного водоснабжения легко справится новое поколение современных автоматических насосных установок — например, SCALA2. Это последняя разработка концерна GRUNDFOS, являющегося мировым лидером производства такого оборудования.

Главный плюс подобных универсальных установок, которые предлагает магазин «TERMA», — в безупречности их работы. Компактные и с низким уровнем шума, они при переменном расходе воды обеспечивают и поддерживают её постоянный напор во всех кранах. Одновременно включая душ, стирая, моя посуду, поливая сад, вы всегда сможете воспользоваться водой без каких-либо ограничений. Умное оборудование само знает, что делать. Установка может брать воду с глубины до 8 метров и при необходимости, подстраиваясь под количество потребителей и ваши нужды, подкачивать её сильнее или слабее.

Среди плюсов этих надёжно сконструированных и защищённых от «сухого хода» насосов — понятное и удобное управление, а также экономия электричества. Использовать такое оборудование можно в системах водоснабжения частных домов высотой до 3-х этажей, в которых имеется до 8 точек водозабора. А специалисты магазина «TERMA» помогут вам с подбором оборудования.

Магазин «TERMA»:

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39

тел. +7(384−3) 71−63−97, +7(384−3) 35−77−75

Сайт: http://www.terma-nkz.ru/

email: terma-nkz@mail.ru

Инна Борисовна Тапченко, руководитель сети магазинов «ЭЛЕКТРИКА»:

— Значение света для человека переоценить невозможно — по легенде, он был создан сразу же после появления земли и неба. Мы предлагаем вам всё для создания света и освещения в любом загородном доме в любом загородном доме — светильники, люстры, все типы ламп, выключатели, розетки, кабель, провод, автоматы, пускатели, счётчики электроэнергии, крепёж и всё, что нужно для электромонтажа.

Кроме того, с помощью нашей продукции вы без особого труда создадите комфорт и красоту на своём приусадебном участке, оборудовав его необходимыми элементами уличного и архитектурного освещения. Чаще всего нашим покупатели используют для этого различные источники освещения, закреплённые на столбах, зданиях и других опорах. Уличные светильники служат не только для ночной подсветки, но и для создания уникальной атмосферы, благодаря которой на вашей даче будет очень красиво и уютно.

Обратите внимание на светодиодное освещение — это интересный, современный, экологичный и к тому же экономичный вариант. Фасадное освещение, которое мы предлагаем, представляет собой фонари и прожекторы, которые закрепляются на зданиях таким образом, чтобы точечно освещать небольшие участки территории. Это может быть крыльцо или, например, веранда, беседка, внутренний двор и так далее.

А ландшафтные осветительные элементы, предназначенные для освещения частных домов и приусадебных участков, выполняет к тому же очень интересную декоративную функцию. Чаще всего они устанавливаются на невысоких столбиках и освещают дорожки, бассейны, водоёмы, сады и т. п. С их помощью мы рекомендуем подчеркнуть уже имеющиеся необычные архитектурные и ландшафтные решения и сделать свой дом и участок по-настоящему уютным и атмосферным.

«Электрика» в Новокузнецке — это четыре крупных магазина в разных районах города, с удобными подъездами и стоянками. Здесь вас ждут более двадцати тысяч наименований электро- и светотехнической продукции, которая сделает вашу загородную жизнь комфортной и безопасной. Используя гибкую ценовую политику и систему накопительных скидок, мы стремимся к надёжному и долгосрочному сотрудничеству с нашими покупателями. Приглашаем в магазины «ЭЛЕКТРИКА» за приятными покупками!

Сеть магазинов «Электрика»:

г. Новокузнецк, пр. Курако, 20; пр. Строителей, 20; ул. Новоселов, 35; пр. Дружбы, 33.

Тел. +7 (3843) 45-43-27

Сайт: http://electrica-nk.ru/

email: electrica-svet@mail.ru

Александр Дугинов, директор компании «НовоСтройЛес»:

— Загородный дом — это не только дачный труд и небывалые урожаи. Главное — он дарит возможность отдохнуть наедине с природой и наполнить общение со своими близкими самыми яркими эмоциями. Если у вас уже есть дача, то мы поможем вам довести её до совершенства. Возможно, для полного дачного счастья вам не хватает только жаркой-паркой бани или хорошей сауны, посещение которой полностью обновляет утомлённый городскими заботами и загородными хлопотами организм.

А может, вы давно мечтаете об уютной тенистой беседке, где так приятно расслабиться во время полуденной жары, почаёвничать в кругу семьи, угостить заехавших «на огонёк» друзей. И, конечно же, для приятных семейных посиделок и дружеских вечеринок вам понадобится удобная дачная мебель — столы и скамейки, «вкусно пахнущие» деревом. Также мы изготовляем крепкие красивые лестницы и двери. И ставим симпатичные «домики для уединения» — комфортные дачные туалеты.

Есть готовые проекты, а можно смастерить что-то нестандартное и оригинальное. В общем, наши мастера исполнят любое ваше пожелание. А если дачи у вас ещё нет, то мы вам её построим. «НовоСтройЛес» предлагает дома, бани, сауны — «под ключ» и исключительно высокого качества. Производим отделку фасадов и внутренюю отделку. Изготавливаем дачную мебель, беседки и туалеты.

Любые высококачественные стройматериалы от ведущих производителей есть в наличии и под заказ. Мы сами организуем их доставку до места — причём погрузка будет для вас совершенно бесплатной. На все товары и услуги действует гарантия. Все работы выполняют специалисты с опытом более 10 лет, так что в качестве наших услуг не сомневайтесь. Мы дорожим своей репутацией и дарим клиентам абсолютную уверенность в том, что они сделали правильный выбор.

Выбирайте цену сами — мы предложим самый выгодный вариант по вашему запросу. Для всех, кто желает сэкономить, предлагаются удобные условия рассрочки платежей на строительство и материалы. Компания «НовоСтройЛес» создаёт совершенство!

Компания «НовоСтройЛес»:

г. Новокузнецк, ш. Притомское, 40а.

Тел. +7 (3843) 60-16-76 8−906−984−2262

Сайт: новостройлес-нк.рф

email: novostroyles@mail.ru