В России завершено расследование крушения Ту-154 под Сочи. Минообороны обнародовало итоги.

Авиакатастрофа могла произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира. Это привело к его ошибочным действиям при управлении судном, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на ифнформацию ведомства.

Комиссия, которая занималась расследованием катастрофы, не нашла нарушений правил заправки самолёта. Также не выявлено нарушений требований, касающихся рассадки пассажиров, загрузки и центровки перевозимого груза.

Напомним, самолёт Ту-154 рухнул над Чёрным морем 25 декабря. На борту находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Артисты собирались выступить на авиабазе Хмеймим в Сирии с новогодней программой. Всего в самолёте летели 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все погибли. В числе жертв оказался новокузнечанин — участник ансамбля имени Александрова Юрий Новокшанов.

В январе сообщалось, что единственной причиной крушения Ту-154 стала ошибка экипажа. Какая именно — на тот момент установить не удалось.

В апреле в СМИ появилась информация, что лайнер Ту-154 был перегружен. Это могло стать ещё одной причиной его крушения. Однако в Следственном комитете по России это сообщение опровергли.