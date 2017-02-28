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Названа окончательная причина крушения Ту-154 над Чёрным морем

Сегодня 09:43
612
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.anews.com

В России завершено расследование крушения Ту-154 под Сочи. Минообороны обнародовало итоги.

Авиакатастрофа могла произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира. Это привело к его ошибочным действиям при управлении судном, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на ифнформацию ведомства.

Комиссия, которая занималась расследованием катастрофы, не нашла нарушений правил заправки самолёта. Также не выявлено нарушений требований, касающихся рассадки пассажиров, загрузки и центровки перевозимого груза.

Напомним, самолёт Ту-154 рухнул над Чёрным морем 25 декабря. На борту находились музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Артисты собирались выступить на авиабазе Хмеймим в Сирии с новогодней программой. Всего в самолёте летели 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все погибли. В числе жертв оказался новокузнечанин — участник ансамбля имени Александрова Юрий Новокшанов.

В январе сообщалось, что единственной причиной крушения Ту-154 стала ошибка экипажа. Какая именно — на тот момент установить не удалось.

В апреле в СМИ появилась информация, что лайнер Ту-154 был перегружен. Это могло стать ещё одной причиной его крушения. Однако в Следственном комитете по России это сообщение опровергли.

Комментарии 9
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Как обычно, крайний - стрелочник, который тоже труп.
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Кто то еще хочет правду услышать?
Нам ее не скажут.
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3 0
Кто то еще хочет правду услышать?
Нам ее не скажут.
а что там может быть? взрыв шахида? какая там может быть "правда"?
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а что там может быть? взрыв шахида? какая там может быть "правда"?
Чем кровавей и таинственней - тем лучше для обывателя.

Чтобы можно было "срывать покровы" с достоверной информации. которую "власти скрывают".
Ну и т.д.
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0 2
Чем кровавей и таинственней - тем лучше для обывателя.

Чтобы можно было "срывать покровы" с достоверной информации. которую "власти скрывают".
Ну и т.д.
да мне плевать в общем-то. самолет ведь не пассажирский и летел он не со мной в турцию, а вез "крымнашистов" в сирию. ваще пофиг.
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Ди
3 0
да мне плевать в общем-то. самолет ведь не пассажирский и летел он не со мной в турцию, а вез "крымнашистов" в сирию. ваще пофиг.
Мда, "достойный комментарий" лучше бы он с тобой одним в турцию летел , без пилотов, на один биомусор меньше бы стало
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?
0 1
Мда, "достойный комментарий" лучше бы он с тобой одним в турцию летел , без пилотов, на один биомусор меньше бы стало
Шуваловской жинке об этом расскажи, это она собак возит одна на целом самолете. А я летаю обычными рейсами.
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