30 мая на Алтайский край обрушился ураган с порывами ветра до 34 метров в секунду.

Очевидцы опубликовали фотографии и видео, как ветер ломал деревья, сносил остановки и крыши. А в одном из районов края пронёсся торнадо. Также выпал крупный град.

«Днём 30 мая в таких населенных пунктах, как Благовещенка, Мамонтово, Баево, его порывы достигали опасных значений — 25−29 м/с. В с. Родино ветер был ураганной силы — 34 м/с», — сообщает местный портал Amic.ru.

Обошлось без гибели людей. Сейчас жители подсчитывают ущерб от стихии.

«Тот ураган, который был в Барнауле, у нас вчера больше проходил в первой половине дня. К нам циклон, который оказывал влияние на Алтай, пришёл с меньшей силой. В Кемеровской области ветер был до 18−20 метров в секунду, усиление шло больше по югу. Этот циклон принёс нам похолодание, местами отмечались заморозки, в горных районах температура понижалась до -1 градуса», — рассказали ВашГород.ру в Кемеровском гидрометцентре.

В ближайшее время Кузбасс попадёт под влияние другого циклона, уточнила собеседница. Сегодня, 1 июня, также ожидается ветер, с порывами до 22 метров в секунду, местами осадки.

Как ранее писал ВашГород.ру, на сегодняшнюю ночь жителям в Кемеровской области обещали заморозки до -1 градуса.