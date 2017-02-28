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В Кемерове на опасном участке дороги ограничат скорость движения

Сегодня 10:07
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
myballito.co.za

А также установят комплексы фото- и видеофиксации.

Скоростной режим ограничат на участке проспекта Химиков от улицы Тухачевского до улицы Терешковой. Автомобилистам разрешат двигаться со скоростью не более 40 км/ч.

Кроме того, на этом участке установят оборудование автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Знаки на растяжках над проезжей частью появятся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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