В Кемерове на опасном участке дороги ограничат скорость движения
Сегодня 10:07
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А также установят комплексы фото- и видеофиксации.
Скоростной режим ограничат на участке проспекта Химиков от улицы Тухачевского до улицы Терешковой. Автомобилистам разрешат двигаться со скоростью не более 40 км/ч.
Кроме того, на этом участке установят оборудование автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Знаки на растяжках над проезжей частью появятся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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