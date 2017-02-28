А также установят комплексы фото- и видеофиксации.

Скоростной режим ограничат на участке проспекта Химиков от улицы Тухачевского до улицы Терешковой. Автомобилистам разрешат двигаться со скоростью не более 40 км/ч.

Кроме того, на этом участке установят оборудование автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Знаки на растяжках над проезжей частью появятся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской администрации.