Новокузнецкие водители возмущены очередным подорожанием бензина.
Меньше недели назад АИ-92 отпускали за 34,85 рубля, как вдруг расценки подскочили до 35,35 рубля.
Как сообщает SU, за две недели стоимость топлива поднимали три раза.
«Достал этот беспредел… Уже 2-ую неделю подряд… В начале недели — одна цена на бензин, а в конце недели другая (ещё дороже)!!» — пишут раздосадованные новокузнечане.
Горожане также предположили, что резкое повышение цен связано с отпуском Амана Тулеева:
«Пока область без присмотра, эти дельцы опять обнаглели. Он (губернатор — прим.ред.) скоро вернётся и наведёт порядок. Поговорит-поговорит, и всё останется на месте».
Напомним, глава Кузбасса отдыхает 10 дней с 22 мая.
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