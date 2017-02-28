Новокузнецкие водители возмущены очередным подорожанием бензина.

Меньше недели назад АИ-92 отпускали за 34,85 рубля, как вдруг расценки подскочили до 35,35 рубля.

Как сообщает SU, за две недели стоимость топлива поднимали три раза.

«Достал этот беспредел… Уже 2-ую неделю подряд… В начале недели — одна цена на бензин, а в конце недели другая (ещё дороже)!!» — пишут раздосадованные новокузнечане.

Горожане также предположили, что резкое повышение цен связано с отпуском Амана Тулеева:

«Пока область без присмотра, эти дельцы опять обнаглели. Он (губернатор — прим.ред.) скоро вернётся и наведёт порядок. Поговорит-поговорит, и всё останется на месте».

Напомним, глава Кузбасса отдыхает 10 дней с 22 мая.