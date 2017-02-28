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Бензин в Новокузнецке дорожает с рекордной скоростью

Сегодня 10:11
395
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay, SU

Новокузнецкие водители возмущены очередным подорожанием бензина.

Меньше недели назад АИ-92 отпускали за 34,85 рубля, как вдруг расценки подскочили до 35,35 рубля.

Как сообщает SU, за две недели стоимость топлива поднимали три раза.

«Достал этот беспредел… Уже 2-ую неделю подряд… В начале недели — одна цена на бензин, а в конце недели другая (ещё дороже)!!» — пишут раздосадованные новокузнечане.

Горожане также предположили, что резкое повышение цен связано с отпуском Амана Тулеева:

«Пока область без присмотра, эти дельцы опять обнаглели. Он (губернатор — прим.ред.) скоро вернётся и наведёт порядок. Поговорит-поговорит, и всё останется на месте».

Напомним, глава Кузбасса отдыхает 10 дней с 22 мая.

Комментарии 4
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Илья
4 0
Видимо отпуск с последующим увольнением )))
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1
9 1
Царю на войну надо, Сирии помочь надо, американских облигаций купить надо, на выборы надо......надо ...надо...
Вас много, он один.
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((
1 1
Вг, вы опоздуны. На вражеском сити-ГЭ уже эту темку перетерли. Тема уже не в тренде.
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жека
0 0
Народ молчит, значит доволен.
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