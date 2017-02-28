Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Куда в Новокузнецке сходить на День защиты детей

Идти в отпуск или нет — вопрос дня

Сегодня 10:31
189
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрике «Вопрос дня» читатель Евгений спрашивает об отпуске:

«Хочу уже в отпуск идти, а денег толком нет, не накопил. Но сил работать тоже уже не осталось. Вот думаю, идти в отпуск и сидеть на „Роллтоне“, или взять деньгами и кое-как работать дальше… Что скажете?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
))
1 1
Если такие тупые вопросы не можешь решить сам, то бери деньги и паши дальше, раб ))
ответить
аватар
Хм...
1 0
Отдыхать, хотя бы пару недель. Потому что если помрешь на работе - деньги уже не нужны будут
ответить
аватар
Илья
2 0
По ТК РФ деньгами брать нельзя!!! Запрещено!!! Ну если ваш кадровик увольняется, то можете уговорить его деньгами взять отпуск ))))
ответить
аватар
Кадры
1 0
По ТК РФ деньгами брать нельзя!!! Запрещено!!! Ну если ваш кадровик увольняется, то можете уговорить его деньгами взять отпуск ))))
По соглашению сторон можно брать деньгами.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ