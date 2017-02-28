Идти в отпуск или нет — вопрос дня
Сегодня 10:31
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В рубрике «Вопрос дня» читатель Евгений спрашивает об отпуске:
«Хочу уже в отпуск идти, а денег толком нет, не накопил. Но сил работать тоже уже не осталось. Вот думаю, идти в отпуск и сидеть на „Роллтоне“, или взять деньгами и кое-как работать дальше… Что скажете?»
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