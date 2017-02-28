В Кузбассе направлено в суд уголовное дело о падении на первоклассника футбольных ворот.

Напомним, ЧП произошло в мае прошлого года в посёлке Яя. Футбольные ворота упали на мальчика во время сдачи норм ГТО на местном стадионе. Ребёнок получил перелом бедра.

На скамью подсудимых сядет главный судья Центра тестирования Яйского района. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, главный судья не произвёл надлежащий осмотр места тестирования — территории стадиона «Луч», в ходе осмотра не принял во внимание нахождение на футбольном поле стадиона металлических ворот, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 55 665−2013. У них отсутствовали крепления, препятствующие опрокидыванию. Меры по устранению нарушений и обеспечению безопасности участников тестирования приняты не были, — сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Сейчас рассмотрением дела займётся Яйский районный суд.

Отмечается, что прокуратура района внесла представление начальнику управления образования об устранении нарушений закона.