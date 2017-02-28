В центре Кемерова в ближайшее время будут изменены схемы организации дорожного движения.
Об этом сообщили в администрации города.
На улице Орджоникидзе по чётной стороне от дома № 4 до проспекта Советский запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничение будет действовать с 16:00 до 19:00 часов. Водителей об этом будут информировать соответствующие «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» и «Работает эвакуатор». Их установят сразу около края зоны парковки, а также на участке у дома № 4 по улице Орджоникидзе.
На участке улицы 50 лет Октября при подъезде к улице Красноармейской за 20 метров от стоп-линии запретят парковку автомобилей. На этом участке установят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
На участке дороги до знака парковочные места сохранятся. А площадь участка для парковки автомобилей увеличится, поэтому припаркованные машины не будут мешать движению по крайней правой полосе. Кроме того, въезд на парковку станет удобнее и безопаснее.
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